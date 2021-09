Os pescadores trazem o lixo do mar e a Ecoalf transforma-o em tecidos reciclados

“Quando comecei a minha empresa diziam-me ‘a tua coleção é muito básica’ e eu respondia: ‘ela não é básica, é intemporal’, o que é diferente” — Javier Goyeneche é assertivo quando fala, não esconde o orgulho que carrega depois de 12 anos à frente da Ecoalf, a marca de moda criada para ser verdadeiramente sustentável ao evitar usar materiais naturais do planeta e substituí-los por reciclados. A Ecoalf cresceu e ganhou uma Fundação que deu vida ao projeto Upcycling the Oceans, que envolve mais de três mil pescadores voluntários que retiram lixo do mar para que este possa ser transformado em tecidos para as coleções da Ecoalf. Para o fundador da marca e fundação com o mesmo nome, design intemporal é “obviamente” sinal de durabilidade, e durabilidade é um sinal de sustentabilidade.

O ponto de partida, em 2009, foi um tiro no escuro, numa altura em que não se falava de sustentabilidade, não havia soluções para as empresas de moda serem sustentáveis, nem ao nível da tecnologia, nem dos materiais. Era o vazio. Javier sempre esteve envolvido na indústria, mas chegou a um ponto de cansaço e desilusão com o cenário que se vivia que decidiu que queria sair da moda e trabalhar em sustentabilidade. Tentou procurar fundações e associações que correspondessem às suas expetativas, mas não foi fácil. “Pensei muito mas cheguei à conclusão que tinha de criar a minha empresa se queria uma coisa com pés e cabeça. Para mim o que fazia sentido era deixar de usar recursos naturais e substituí-los por reciclados, reciclar era a solução”, conta ao Observador durante a sua visita a Lisboa, numa parceria com a Associação ModaLisboa a poucos dias do arranque da próxima edição.

Esta sua ligação ao ambiente e à sustentabilidade vem de cedo, lembra-se da sua mãe ser uma acérrima defensora destes valores. Quando os seus filhos Alfredo e Álvaro nasceram, surgindo aqui uma nova geração, as ideias começaram a ir ao sítio e nascia o nome e o conceito da Ecoalf — isto porque a reciclagem poderia ser uma solução se conseguissem criar uma nova linha de produtos reciclados com a mesma qualidade e design que os melhores produtos não reciclados, isto tudo para assegurar as necessidades das gerações futuras.

“Havia muito, mesmo muito pouca oferta de tecidos reciclados em 2009, e os que havia tinham uma percentagem baixa do tecido reciclado e as texturas eram más”, explica, apontando o porquê de a Ecoalf ser muito mais que uma marca. “Claro, que percebi que a investigação e o desenvolvimento têxtil tinha de partir de nós, era o nosso trabalho.”