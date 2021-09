Seis dias depois de os pais o terem dado como desaparecido — ou nove, desde que saiu da casa onde morava com eles e a namorada, Gabby Petito, em North Port, na Florida, para ir fazer uma caminhada —, polícia e FBI continuam sem fazer ideia do paradeiro de Brian Laundrie.

Às buscas, por terra e pelo ar, que decorrem desde a passada sexta-feira na Reserva Carlton, no condado de Sarasota, onde Laundrie terá dito aos pais que ia caminhar, juntaram-se entretanto mergulhadores, que esta quarta-feira vasculharam os lagos e linhas de água do parque natural — em vão. O parque natural, já avisou a imprensa local, é um local inóspito, onde as possibilidades de sobrevivência durante tanto tempo serão praticamente nulas: além de a vegetação não ser comestível e de não existir água potável, há ursos, coiotes, panteras, dois tipos diferentes de cascavéis e muitos aligatores.

Quando Brian Laundrie, de 23 anos, saiu de casa dos pais, entretanto revistada e considerada pelas autoridades um potencial “local de crime”, Gabby Petito, a namorada desde os tempos do liceu, com quem vivia em casa dos pais e de quem tinha ficado noivo há apenas um ano, ainda estava desaparecida. Entretanto, o corpo da jovem, de 22 anos, foi encontrado no Grand Teton National Park, no estado do Wyoming, uma das paragens da viagem de caravana que tencionavam fazer a dois durante 4 meses, entre julho e novembro.

A causa do crime, determinou o médico legista logo no relatório preliminar da autópsia, foi homicídio. Os novos factos a juntar ao comportamento suspeito de Laundrie, que no dia 1 de setembro voltou a casa dos pais sem a namorada e se recusou, desde então, a dizer o que tinha acontecido ou onde ela estava, concederam ao jovem um novo estatuto: novo inimigo número 1 nos Estados Unidos.

Todos os anos centenas de milhares de pessoas são dadas como desaparecidas no país, contabiliza o New York Times, que esta quinta-feira se debruça sobre o fenómeno em que se transformou o caso do desaparecimento/assassinato de Gabby Petito, mas muito poucas de entre elas, se é que alguma, alcança tal mediatismo. No domingo, ainda o cadáver da jovem não tinha sido encontrado, o popular podcast “Crime-Junkie”, sobre crimes reais, chegou a fazer um episódio especial, algo que nunca antes tinha sido feito, sobre um caso ainda em aberto. “Em quase quatro anos a fazer este programa, nunca, quero dizer nunca, vos vi num frenesim como este”, disse a dada altura a apresentadora à audiência, que rapidamente colocou o episódio no top 5 do Spotify. “Os nossos e-mails estão inundados. A nossa caixa de mensagens diretas está inundada”.

O facto de existir muita informação disponível online — tanto Gabby como Brian eram bastante ativos em redes como Instagram e Youtube —, vários milhares de “detetives da internet” estão neste momento a conduzir uma espécie de investigação alternativa e, por seu turno, a assoberbar as linhas de informação do FBI.

As suas descobertas, partilhadas num grupo do Reddit que já tem mais de 117 mil membros, levantam um pouco mais o véu sobre a personalidade de Brian Laundrie, que também está a ser atacado nas redes sociais, por internautas que reagem com insultos e às fotografias que partilhou há largos meses com a namorada.