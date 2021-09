O cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP/PPM à Câmara de Vila Nova de Gaia, Cancela Moura, disse esta quinta-feira que os transportes públicos são um “problema sério” no concelho e que precisam de uma “decisão urgente”.

Assumindo os transportes públicos como uma “das suas bandeiras de candidatura”, o candidato da coligação PSD/CDS-PP/PPM àquela autarquia do distrito do Porto explicou à Lusa, durante uma ação de contacto com a população em Oliveira do Douro, estar “muito preocupado” com esta questão que merecia um “amplo debate público” e mais atenção por parte dos restantes candidatos às eleições autárquicas de 26 de setembro.

“Acho que a campanha passou ao lado deste debate e que os gaienses vão ser surpreendidos a seguir às eleições com uma situação de fato consumado [referindo-se ao concurso público internacional para transportes públicos da Área Metropolitana do Porto (AMP)] que não vai servir os seus interesses”, salientou.

Cancela Moura referiu que o concurso para transportes públicos da AMP está num “beco sem saída”, que continua sem “desfecho à vista” e que isso é motivo de grande preocupação.

“Face à ausência de soluções e ao facto do concurso estar num beco sem saída, era importante renegociarmos as licenças precárias que existem com os operadores privados que estão a operar no concelho”, referiu.

Para o candidato do PSD/CDS-PP/PPM esta renegociação iria ao encontro das necessidades das populações, defendendo que até à adjudicação do concurso fossem criadas circulares dentro do concelho.

Cancela Moura deu ainda como exemplo que o operador em Oliveira do Douro está disponível para investir três milhões de euros em aquisição de novos autocarros.

E lembrou que a Câmara de Gaia vai gastar 10,5 milhões de euros neste concurso e que Gondomar, depois de desenhar a rede, não quer cabimentar.

“Estamos todos reféns de uma situação e, como já disse, estarei incondicionalmente ao lado do presidente da Câmara de Gaia porque ele é presidente da área metropolitana”, salientou.

O também deputado na Assembleia da República e líder do PSD de Gaia assumiu que estará “incondicionalmente a seu lado” para terem uma posição firme relativamente ao presidente da Câmara de Gondomar e resolverem, definitivamente, a questão dos transportes públicos.

A resolução deste problema de transportes públicos seria “um salto muito grande” na qualidade de vida dos cidadãos, acrescentou.

Para Cancela Moura, o presidente da Câmara de Gaia, que é quem lidera a área metropolitana, deve ter “mão firme” para que o presidente da Câmara de Gondomar assuma os seus compromissos.

São cabeça de lista à Câmara de Vila Nova de Gaia nas eleições de domingo o atual presidente, Eduardo Vítor Rodrigues (PS), Vítor Marques (coligação Movimento por Gaia — MPT/PDR), Diana Ferreira (CDU), Renato Soeiro (BE), Alcides Couto (Chega), Cancela Moura (PSD/CDS-PP/PPM), Nuno Gomes de Oliveira (PAN), Orlando Monteiro da Silva (Iniciativa Liberal) e Ana Poças (Livre).