O cabeça de lista do PSD à Câmara de Leiria, Álvaro Madureira, está confiante que poderá conquistar a autarquia ao PS, referindo em declarações à Lusa que tem tido “sinais” que indicam que está “no caminho certo”.

Álvaro Madureira deslocou-se esta quinta-feira ao final do dia às Cortes, que pertence à União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, para ouvir alguns dos problemas, como a “falta de segurança”, por ausência de passeios.

“As expectativas vão para além daquilo que estávamos inicialmente à espera, porque começámos um pouco tarde. Só a partir de 7 de abril é que fui indigitado para ser o candidato à presidência de Leiria e tive que desenvolver praticamente todo o processo de escolha dos candidatos para as 18 freguesias. Mas, os sinais que temos é que vamos no caminho certo e para a vitória”, disse à Lusa o também vereador na Câmara de Leiria, liderada por Gonçalo Lopes (PS).

Admitindo que pode não ter tido “o tempo suficiente” para preparar todas as equipas, Álvaro Madureira está, contudo, confiante “numa mudança”.

“À medida que as populações vão conhecendo os elementos, tanto à Assembleia Municipal, como à vereação e a presidentes de junta, vão vendo que existe aqui grande qualidade. Vemos que a população está surpresa positivamente e que nos dizem sucessivamente: contem connosco”, acrescentou.

Álvaro Madureira sublinhou que pretende a mudança, mas para “servir o concelho de Leiria”, pois “não é ganhar por ganhar”.

“Agora as pessoas não podem falhar. O que peço é que no domingo vão às mesas de voto e votem em confiança e no PSD. Votem na mudança para servir melhor as comunidades e resolver os seus problemas”, destacou.

Para o cabeça de lista, o que diferencia a sua candidatura “são projetos consistentes”, ao contrário do “partido que está no poder há 12 anos”.

A questão da saúde, da gestão dos parques industriais, dos parques de estacionamento e uma rede de transporte amiga do ambiente são algumas das bandeiras do programa que Álvaro Madureira destacou, ao garantir que a sua equipa tem uma “política de resolver os problemas”.

“A construção de uma Expo Leiria a norte dos Marrazes” está também nas suas prioridades, assim como a reivindicação para a ampliação do hospital de Leiria. “Queremos aqui um dinamismo e tornar Leiria a Cidade Verde Europeia e tecnológica”, adiantou.

Álvaro Madureira disse ainda que estará ao lado dos presidentes que queiram reverter as uniões de freguesia, autonomizando-as.

Nas últimas eleições autárquicas, em 2017, o PS manteve a liderança da Câmara de Leiria, conquistando oito mandatos, enquanto o PSD obteve três.

São também candidatos à Câmara de Leiria nas eleições autárquicas de dia 26 o presidente da Câmara, Gonçalo Lopes (PS), Pedro Machado (PAN), Marcos Ramos (Iniciativa Liberal), Luís Paulo Fernandes (Chega), Luís Miguel Silva (BE), Fábio Seguro Joaquim (CDS-PP/MPT), Filipe Honório (Livre) e Sérgio Silva (CDU).