O líder do Reagir Incluir Reciclar (RIR), Vitorino Silva, conhecido como ‘Tino de Rans’, juntou-se hoje à campanha da coligação Juntos Somos Coimbra, onde afiançou que o médico José Manuel Silva tem “a receita certa” para o concelho.

Com t-shirt de campanha vestida por cima do casaco e munido de muitas outras para distribuir, Tino de Rans participou esta quinta-feira na campanha da coligação Juntos Somos Coimbra, onde o seu partido também está integrado, na Feira dos 23, em Coimbra. Ao seu lado, andou sempre o cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/RIR /Aliança, José Manuel Silva.

“Olha é o Tino! Ó Tininho!”, exclamavam comerciantes e fregueses.

Nesta ação, em vez de ir a comitiva até às pessoas, foram as pessoas a ir ter com a comitiva, à procura de um aperto de mão ou um abraço de Vitorino Silva.

“Viva o Tino!”, disse um homem, para logo receber resposta do líder do RIR: “Hoje é viva o Zé Manel!”.

Pelo caminho, Tino de Rans ia pedindo às pessoas para votar na coligação, fazendo uso das suas analogias e metáforas.

Numa banca de frango de churrasco, disse: “Não são só os frangos que se viram. Coimbra também vai virar”.

Já a uma mulher que expressava o seu descontentamento com o atual presidente, Tino de Rans salientou que José Manuel Silva, que é médico, “está habituado a passar receitas e ele tem a receita certa para Coimbra”.

“Quando vou a uma banca, não gosto de ver a fruta muito amachucada. É preciso frescura na política e é isso que representa quem está a liderar esta candidatura: frescura”, disse aos jornalistas Vitorino Silva, que apesar de ser de Penafiel admite já ter “uma costelinha” de Coimbra, “a terra dos doutores”.

No entanto, durante a ação de campanha, nem Vitorino fez mudar o sentido de voto de um homem, que pela aparência parecia estar indeciso — tinha uma t-shirt do Juntos Somos Coimbra e um chapéu do PS -, mas que disse que ia votar mais uma vez no atual presidente de Câmara, Manuel Machado.

Porém, o mais comum pela feira foi ouvir vozes de protesto contra o recandidato socialista.

“Estou farto dele até aos olhos. Tire o Machado!”, protestou uma mulher.

Em declarações à agência Lusa, José Manuel Silva notou que as pessoas “expressam a sua saturação” em relação a Manuel Machado, sentindo todos os dias “uma grande vontade de mudança”.

“Temos falado com as pessoas e sentimos uma enorme recetividade. Há uma onda generalizada de vontade de mudança e estamos convictos de que se vai materializar nas urnas e que, de facto, vai haver uma mudança em Coimbra para melhor”, reafirmou aos jornalistas o cabeça de lista da coligação.

Para além de José Manuel Silva, são candidatos à Câmara de Coimbra o atual presidente do município, Manuel Machado (PS), Francisco Queirós (CDU), Gouveia Monteiro (Cidadãos por Coimbra), Miguel Ângelo Marques (Chega), Filipe Reis (PAN), Inês Tafula (coligação Coimbra é Capital – PDR/MPT) e Tiago Meireles Ribeiro (Iniciativa Liberal).