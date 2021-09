O programa DiscoverEU vai oferecer 60 mil viagens por toda a Europa aos jovens europeus entre os 18 e os 20 anos, sobretudo de comboio. A iniciativa já existe desde 2018, mas este ano está inserida no Ano Europeu do Transporte Ferroviário. A próxima fase de candidaturas abre no dia 12 de outubro e estende-se até ao dia 26 do mesmo mês.

DiscoverEU é o nome do projeto que dá aos jovens europeus a possibilidade de aproveitar a liberdade de circulação na Europa, oferecendo viagens de comboio (com exceções, para possibilitar a participação de pessoas que vivam em ilhas zonas remotas).

Para se candidatarem, basta que tenham nascido entre os dias 1 de julho de 2001 (inclusive) e 31 de dezembro de 2003 (inclusive) e ter a nacionalidade de um dos países que pertencem à União Europeia no momento da decisão de atribuição dos passes.

A próxima fase de candidaturas abre no dia 12 de outubro e estende-se até ao dia 26 do mesmo mês. No formulário de candidatura, o jovem terá de indicar o número do cartão de cidadão ou passaporte e em seguida deverá responder a um questionário.

É possível viajar em grupos até cinco pessoas, ou mesmo sozinho. Os selecionados vão partir entre os dias 1 de março de 2022 e 28 de fevereiro de 2023, podendo fazer viagens com a duração de um a 30 dias.

Excecionalmente nesta fase, também se podem candidatar os jovens elegíveis nas duas fases de 2020, que foram canceladas devido à pandemia de Covid-19. Além disso, os nacionais do Reino Unido continuam a poder participar nesta fase da iniciativa DiscoverEU.

A DiscoverEU pretende dar aos jovens a oportunidade de “descobrir a diversidade da Europa e aprofundar os conhecimentos sobre o património cultural e a história europeus”.