O Observador venceu o prémio de melhor reportagem multimédia, atribuído na 20.ª edição dos Prémios Sapo, com o trabalho “85 horas no Santa Maria: os dilemas da luta entre a vida e a morte no pico da pandemia”, um texto de Pedro Jorge Castro, com fotografia de João Porfírio, vídeo de Catarina Santos, web design e desenvolvimento de Alex Santos.

Os Prémios Sapo, cujo vencedores da vigésima edição foram anunciados esta quinta-feira, pretendem distinguir as melhores campanhas, agências criativas e de meios, anunciantes e media digitais. A edição deste ano contou também com a atribuição de dois prémios especiais, um deles, o Prémio Carreira, “que pretende reconhecer uma figura nacional que se destaca pelo esforço, resiliência e excelência na sua área de atuação”, para o músico Tim, dos Xutos e Pontapése.

O outro prémio especial, o Prémio Parceiro Sapo Voz, “pretende enaltecer um dos mais de 50 parceiros do projeto Sapo Voz, uma iniciativa criada no ano passado, com objetivo de apoiar os mais de 750 órgãos de comunicação social local e regional existentes em Portugal”, e foi atribuído ao Diário do Minho.

O valor angariado com as inscrições, que este ano ascendeu aos 6.950 euros, será doado à instituição escolhida pela Fundação Altive, a associação Salvador.

Entre os vencedores dos Prémios de Media Digital, no qual se inclui a distinção do Observador, estão também:

“Monsanto. Um confinamento quieto que chega da aldeia”, da RTP, considerado melhor inovação digital;

“Extremamente Desagradável”, o programa de Joana Marques na Rádio Renascença, como melhor podcast;

DN Madeira, como melhor órgão de informação regional ou local;

Público com a melhor estratégia para as redes sociais;

“Pandemia clara”, da Sapo, como melhor artigo de serviço público;

“Da minha janela”, da Sapo Viagens, como melhor desenvolvimento de interação com a audiência.

Dos 131 trabalhos inscritos, 29 mereceram ser distinguidos pelos prémios promovidos pela Sapo e Altice Portugal (detentora da marca Sapo). Houve sete prémios atribuídos a campanhas que tinham a Altice Portugal como anunciante — incluindo os prémios “Anunciante do Ano” e “Campanha do Ano” — e dos oito prémios para os órgãos de comunicação social, dois foram para a Sapo e outro para um parceiro.

A agência Wavemaker foi considerada a “Agência de Meios do Ano” e venceu também o prémio da melhor estratégia criativa para o digital, o prémio setorial de “Saúde, Higiene e Beleza”, o prémio setorial “Tecnologia” e o prémio melhor campanha Teads Studio.

Já a agência SamyRoad Portugal foi distinguida como a “Agência Criativa do Ano” e venceu três categorias com a campanha “Ritmo Sustentável”, para o Ikea Portugal — “Retalho Tradicional e Produtos de Grande Consumo”, melhor estratégia de social media e melhor projeto de branded content.