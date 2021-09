Colagem feita, lamentos feitos sobre o facto de o PS “nunca ter querido tocar na especulação”, hora de falar à esquerda e aos que “ainda pensam” votar Medina.

Os aplausos iam em crescendo. “Porquê? Porquê entregar a maioria absoluta a Medina? Quem sempre fez igual não vai fazer diferente… A não ser que a isso seja obrigado”. Pelo BE, claro. Estava dado o segundo passo: desenhar um domingo eleitoral em que só os bloquistas — anulando o PCP, o outro partido de esquerda que pode influenciar a governação — serve de alternativa ao PS — ignorando o PSD, o outro partido que aspira a governar a cidade, embora se encontre bem atrás nas sondagens.

Objetivo: “um acordo claro, com metas inequívocas”

Depois do mote dado por Mortágua, as outras intervenientes usaram o mesmo guião (e tudo enquanto o fundador Francisco Louçã assistia da plateia). À candidata, Beatriz Gomes Dias, coube arrumar a direita logo de início — “a direita está à deriva e sem propostas nestas eleições” — para se concentrar no adversário/possível parceiro, Fernando Medina. “No próximo domingo, a escolha é simples. É entre votar no BE ou numa maioria absoluta do PS em Lisboa”.

O dilema foi apresentado logo antes de o BE fazer a sua espécie de pré-negociação a partir do palco: o partido quer um “acordo claro, transparente, com metas inequívocas” e sem “cheques em branco”. E já revela prioridades: “O BE não vai aceitar que o PS entregue 1800 casas construídas em terrenos públicos, que valem milhões, à especulação imobiliária”, prometeu Beatriz.

“Acham mesmo boa ideia PRR gerido por maioria absoluta?”

Para compor o elenco só faltava Catarina, que subiu ao palanque para um momento de full circle: mais críticas ao PS, mais garantias de que as maiorias absolutas fazem mal à saúde das autarquias, e uma concretização em modo irónico — “Acham mesmo boa ideia que o PRR seja gerido por uma maioria absoluta do PS? Sabemos todos a resposta. O poder absoluto será inimigo das respostas concretas”.

Por entre as críticas ao PS contaram-se os fortes ataques às promessas de “charters de euros” do PRR e ao falhanço das promessas do PS sobre Habitação, “a urgência das nossas vidas” e prioridade absoluta do Bloco no próximo mandato. Por isso, Catarina fez questão de enumerar as promessas a concretizar nos próximos quatro anos, como 10 mil habitações com preços acessíveis, restrições ao alojamento local ou reabilitação do património camarário.

E se nesse mandato o BE não quer “recuar um milímetro” no caminho que já fez desde 2017 — governando a câmara ao lado desse mesmo PS –, ficou claro que a expectativa do partido é gerida com cuidado e não passa por crescer: “Nestas eleições, a questão é só uma: saber se o PS tem a maioria absoluta ou se o BE elege a Beatriz, uma vereadora que se vai bater pela Habitação, pelos Transportes, pelo Clima”. O que está em causa é mesmo a manutenção da vereação — e do poder de influência em Lisboa.