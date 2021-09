O cabeça de lista do Iniciativa Liberal (IL) à Câmara de Setúbal, Carlos Cardoso, manifestou-se esta sexta-feira confiante na sua eleição como vereador, face à recetividade que diz ter encontrado na população do concelho durante a campanha eleitoral.

“Estes 15 dias de campanha para a IL foram excelentes. Andámos na rua durante estes dias todos, em contacto com a população. Em Setúbal e Azeitão ouvimos várias propostas dos munícipes e é isso que nós queremos. No fundo, nós queremos transparência, queremos que, efetivamente, os munícipes tenham voz na Câmara Municipal”, disse Carlos Cardoso.

“Sou independente, nunca estive ligado a nenhum partido, mas fui apoiado por muita gente que achou que eu estava a fazer um trabalho digno e que a IL era a diferença. E é interessante vermos que temos muitos jovens que nos apoiam — o que nos indica que nós somos a diferença —, e que vão fazer tudo para elegermos um vereador”, acrescentou.

Carlos Cardoso falava à agência Lusa após uma arruada no último dia de campanha para as eleições autárquicas de domingo, naquela que é a primeira experiência autárquica da IL, não só em Setúbal, mas em todo o país.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A aposta no potencial económico de Setúbal, que perdeu importância comparativamente com outras grandes cidades do país, é um dos grandes objetivos do candidato independente da IL, que aponta três pilares fundamentais para essa recuperação económica da cidade e do concelho: “maior sustentabilidade, maior competitividade e mais eficiência”.

Nas eleições para a Câmara de Setúbal, Carlos Cardoso terá como adversários André Martins (CDU), Fernando José (PS), Fernando Negrão (PSD), Pedro Conceição (CDS-PP), Fernando Pinho (BE), Paula Esteves da Costa (PAN), Luís Maurício (Chega), Carina de Deus (RIR/PDR) e Fidélio Guerreiro (Nós, Cidadãos!/PPM).

A CDU, coligação que junta PCP e PEV, governa a Câmara de Setúbal com maioria absoluta, com um total de sete eleitos, liderados por Maria das Dores Meira, que está prestes a terminar o terceiro e último mandato em Setúbal e que este ano é cabeça de lista da CDU à Câmara de Almada.

O PS é atualmente a segunda força política do concelho de Setúbal, com três vereadores, e o PSD tem um.