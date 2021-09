A cabeça de lista do Iniciativa Liberal (IL) à câmara de Braga considerou esta sexta-feira que “já tem um excelente resultado” mesmo “ainda antes dos votos” porque introduziu “nos discursos de outros candidatos” algumas das ideias do partido.

Em declarações à Lusa, Olga Baptista salientou que aquela que foi a primeira campanha autárquica do IL em Braga, e no país, foi feita “pela positiva, honesta, construtiva e com as contas feitas”.

No último dia de campanha a candidata voltou a apontar a “falta de proximidade” do atual executivo, liderado por Ricardo Rio (Coligação Juntos por Braga — PSD/CDS-PP/PPM), salientando que “muitas promessas ficaram por cumprir” neste segundo mandato.

“Eu acho que já temos neste momento, ainda antes dos votos, já temos um excelente resultado porque verifiquei que muitas das nossas propostas começaram a fazer parte do discurso dos outros partidos”, afirmou.

Como exemplo apontou “a revisão do Plano Diretor Municipal e o saldo zero para resolver o problema habitacional, da oferta e da procura de habitação, que parecia algo assim fora da caixa mas o que é certo é que agora já está no discurso de muitos candidatos”.

Sobre a campanha, Olga Baptista salientou a forma “muito honesta, positiva, muito construtiva, credível, baseada em factos em analises de orçamentos” do IL, garantindo que as promessas feitas são “efetivamente exequíveis” e que “é disso que a política precisa, políticos que façam bem as suas contas”.

Olga Baptista deixou críticas ao também candidato Ricardo Rio e ao seu desempenho no segundo mandato frente à autarquia: “Muita foi realmente feita no primeiro mas efetivamente neste segundo muito ficou para fazer. O auscultar das pessoas, a perceção daquela proximidade do executivo com os cidadãos está completamente afastada”, apontou.

Para a candidata, ao atual executivo “falta olhar para si no sentido se não se sentir comprometido pelo facto de ter feito umas promessas e não as ter cumprido e não se sentir comprometido em relação aos seus eleitores”.

Nas eleições de domingo, os cabeças de lista à Câmara de Braga são Ricardo Rio (PSD/CDS-PP/PPM/Aliança), Hugo Pires (PS), Bárbara Barros (CDU), Alexandra Vieira (Bloco de Esquerda), Teresa Mota (Livre), Olga Baptista (Iniciativa Liberal), Rafael Pinto (PAN) e Eugénia Santos (Chega).