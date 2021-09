A candidatura da coligação Coimbra é Capital — PDR/MPT apresentou esta sexta-feira o projeto de mobilidade Para Aqui!, destinado a servir o transporte dos estudantes universitários, entre a Praça da República e o Polo I da Universidade.

A cabeça de lista da coligação à Câmara de Coimbra, Inês Tafula, explicou à agência Lusa que o projeto, transmitido numa reunião com o vice-reitor João Calvão da Silva, consiste num pequeno autocarro elétrico a transportar gratuitamente alunos entre a Praça da República e a Rua Larga.

“Futuramente poderá abranger outras zonas [universitárias], como o Polo II e o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, que também têm problemas de transporte”, adiantou.

A única mulher cabeça de lista ao município entre as oito candidaturas entende que o projeto é importante para que os alunos “não comprometam a assiduidade escolar pela falta de horários da rede de autocarros”.

Segundo Inês Tafula, esta é uma solução que “pode ser imediata e sustentável e que fica também em conta para todos os estudantes que queiram usar esse transporte rápido”.

“A Ecovia não está a funcionar e não é solução viável. As pessoas não vão deixar o carro na periferia, se depois os horários estão desajustados e inadequados”, argumentou a cabeça de lista da coligação Coimbra é Capital.

De acordo com a candidata, que é vice-presidente do Partido Democrático Republicano (PDR), o projeto Para Aqui! poderia contribuir “até para o descongestionamento de trânsito nas principais artérias da cidade”, através da sua maior rapidez e agilização.

Inês Tafula manifestou ainda intenção, se vencer as eleições autárquicas do próximo domingo, de apoiar o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra no aumento de resposta na unidade psiquiátrica do Sobral Cid, bem como apoiar a luta dos enfermeiros pela progressão na carreira.

No âmbito das ações de campanha, a candidata visita na tarde desta sexta-feira o Instituto de Investigação e Desenvolvimento para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade e o Instituto Politécnico de Coimbra.

Os candidatos à Câmara de Coimbra são o atual presidente do município, Manuel Machado (PS), José Manuel Silva (coligação Juntos Somos Coimbra — PSD/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/RIR/Aliança), Francisco Queirós (CDU), Gouveia Monteiro (Cidadãos por Coimbra), Miguel Ângelo Marques (Chega), Filipe Reis (PAN), Inês Tafula (coligação Coimbra é Capital – PDR/MPT) e Tiago Meireles Ribeiro (Iniciativa Liberal).