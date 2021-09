O secretário-geral do PS afirmou esta quinta-feira não compreender a irritação do líder social-democrata com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), “como se não fosse bom para o país“, lembrando que está já contratualizado com governo regional açoriano (PSD/CDS-PP/PPM).

“A União Europeia criou um PRR que, não sei porquê irrita muito os nossos adversários, como se não fosse bom para o país e para todos nós”, observou António Costa, no comício realizado num auditório quase lotado de Ponta Delgada, ilha de São Miguel, Açores.

Dizendo falar “para ver se Rui Rio [presidente do PSD] percebe de uma vez por todas”, Costa frisou que “o PRR não é uma ficção mas uma realidade”, e que as negociações foram feitas com o Governo Regional dos Açores quando era liderado pelo PS mas o plano já foi formalizado com o novo Governo Regional PSD/CDS-PP/PPM.

“Não mudamos de cara lá por os Açores terem mudado de governo regional”, alertou Costa.