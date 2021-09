FC Porto e Sporting, segundo e terceiro classificados, respetivamente, procuram, esta sexta-feira, reduzir provisoriamente a diferença pontual para o líder Benfica, no arranque da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Em vésperas dos compromissos na Liga dos Campeões, agendados para a próxima terça-feira, ‘dragões’ e ‘leões’, ambos com 14 pontos – menos quatro do que os ‘encarnados’ -, tentam a segunda vitória seguida no campeonato, de forma a pressionar o conjunto da Luz, que no sábado joga no terreno do Vitória de Guimarães.

Poucos dias depois de ter vencido na casa do Estoril Praia (1-0) e antes da visita ao Borussia Dortmund, o campeão Sporting recebe, a partir das 19h00, o Marítimo, formação que ocupa o 11.º posto, com seis pontos, e que não vence há quatro partidas.

Já o FC Porto, que na terça-feira vai receber o Liverpool, também procura o segundo triunfo consecutivo na I Liga, na sequência da goleada caseira sobre o Moreirense (5-0).

Os ‘azuis e brancos’ viajam até Barcelos, onde, às 21h15, jogam em casa do Gil Vicente, sétimo classificado, com oito pontos e que vem numa série de quatro jogos sem vencer, sendo que, no seu reduto, apenas alcançou uma vitória, logo na jornada inaugural, diante do Boavista.

A I Liga é liderada pelo Benfica, com 18 pontos, mais quatro do que FC Porto (14) e Sporting (14), e mais cinco do que o surpreendente Estoril Praia (13), quarto colocado.

Programa da sétima jornada:

Sexta-feira, 24 set:

Sporting – Marítimo, 19h00

Gil Vicente – FC Porto, 21h15

Sábado, 25 set:

Moreirense — Arouca, 15h30

Vitória de Guimarães — Benfica, 18h00

Tondela — Famalicão, 20h30

Domingo, 26 set:

Santa Clara – Sporting de Braga, 17h00 locais (18h00, horas de Lisboa)

Portimonense — Vizela, 20h30

Segunda-feira, 27 set:

Paços de Ferreira – Belenenses SAD, 19h00

Boavista – Estoril Praia, 21h15