Tudo começa com um grande nó na nossa cabeça. Até metade da temporada só se acrescentam equações complexas e problemas, como se também isso fizesse parte do grande plano de Hari Seldon (Jared Harris), o matemático que prevê o colapso do Império Galáctico em “Foundation”, a nova série da Apple TV+ que se estreia esta sexta-feira, 24 de setembro.

Se estivesse a fazer zapping na televisão e visse uma cena ao acaso, podia jurar que era um dos filmes da saga “Star Wars”. Há vários planetas, civilizações, humanos e não-humanos e uma guerra constante na Galáxia. Neste momento já devo ter alguns emails dos fãs de ficção científica a dizer que estou cega, que não percebo nada disto, que esta produção se baseia nos livros de Isaac Asimov. Isso eu sei, mas a comparação fácil só pretende demonstrar que “Foundation” vai agradar a quem adora “Star Wars”, “The Mandalorian” e por aí fora.

Quem não está familiarizado com a obra de Asimov, publicada nos anos 50, vai ter que prestar muita atenção no início — se calhar até escrever umas notas num bloco para não se perder nos conceitos, hierarquias, povos e até dialetos. Estamos num futuro distante com uma guerra, prevista nos cálculos de Seldon, que pode durar 30 mil anos. A não ser que se cumpra um plano idealizado pelo matemático. O Império não quer e manda-o para o exílio — mas tudo isso já fazia parte do plano de Hari Seldon. Estão a acompanhar? É mais fácil perceber a ver — os dois primeiros episódios ficam disponíveis na estreia — do que a ler este resumo mas, devo confessar, que estava com grandes expetativas e a série não me agarrou facilmente.

[o trailer de “Foundation”:]

Sim, é tudo megalómano, espalhafatoso e surpreendente, mas há muita (demasiada?) coisa a acontecer ao mesmo tempo. No entanto, a narrativa começa depois a ganhar ritmo ao mesmo tempo que vai consolidando personagens e os seus respetivos objetivos. Exilado em Terminus, um grupo tem pela frente o desafio de salvar a humanidade e construir uma civilização praticamente do zero.

Além da história geral, adaptada das obras de Isaac Azimov, há conceitos novos em relação aos livros, como a dinastia genética que domina o Império. São três clones do mesmo homem, que vivem ao mesmo tempo, mas com idades diferentes. Confuso? É. E é preciso tempo para nos adaptarmos a estas noções. Mas, assim que “Foundation” começa a resolver os tais nós, tudo se torna mais interessante e surpreendente.

Na década de 80, foram publicados outros quatro livros, duas prequelas e duas sequelas. Isaac Asimov morreu em 1992 mas desde então outros autores têm continuado a explorar o mesmo universo, com a autorização de quem gere o património do escritor. Portanto, estamos perante material que nunca mais acaba. E na verdade, muitos foram os que ao longo dos anos consideraram Foundation impossível de adaptar para o ecrã, grande, pequeno, fosse qual fosse o tamanho.

David S. Goyer, o criador da série, sabe exatamente o que quer aproveitar. Tem na cabeça o final e prevê 80 capítulos no total. Aliás, foi logo essa a ideia que apresentou à Apple, uma série com oito temporadas. A primeira está dividida em dez partes.