O candidato da coligação “Amadora Contigo” (PPM/RIR), Henrique Tigo, fez esta sexta-feira um balanço positivo da campanha eleitoral, mas lamentou a bipolarização mediática das candidaturas do PSD (Suzana Garcia) e do PS (Carla Tavares).

“Foram as duas mais convidadas pelos órgãos de comunicação, as mais divulgadas, as mais faladas. E as pessoas têm sempre na cabeça aquela ideia PSD, PS. Quando nós chegamos perguntam sempre de que partido somos e se não formos do PSD ou do PS não nos ouvem”, afirmou Henrique Tigo, em declarações à agência Lusa.

Sem ações de rua marcadas para o último dia de campanha, o cabeça de lista da coligação “Amadora Contigo” faz um bom balanço, sublinhando que o partido conseguiu passar as ideias, apesar das limitações orçamentais e logísticas.

“Uma realidade são as dos partidos grandes, que têm todo o material de campanha, e outra que se quisermos fazer campanha temos de pagar do nosso próprio bolso. Infelizmente, descobri que existem partidos de primeira e de segunda”, lamentou.

Sobre as expectativas para o resultado eleitoral, Henrique Tigo considera que “vai ser mais do mesmo”.

“Dezoito anos de governação comunista, 24 anos de governação socialista, é mais do mesmo e vamos continuar. Foi para isso a nossa candidatura, para lutar contra o mesmo”, apontou, sublinhando que é “a verdadeira alternativa para os sociais-democratas que não se revêm na candidatura de Suzana Garcia e ainda estão indecisos”.

Além de Henrique Tigo, concorrem à presidência da Câmara Municipal da Amadora (distrito de Lisboa) a atual presidente, Carla Tavares (PS), Suzana Garcia (PSD/CDS-PP/Aliança/MPT/PDR), António Borges (CDU), Deolinda Martin (BE), José Dias (Chega), Carlos Macedo (PAN), Gil Garcia (MAS) e Nuno Ataíde (IL)

O atual executivo é formado por sete eleitos do PS, dois da coligação Amadora Mais (PSD/CDS-PP), um da CDU (PCP/PEV) e um do BE.

As eleições para os cidadãos escolherem a configuração de executivos municipais, assembleias locais e juntas de freguesia estão marcadas para domingo.

Em Portugal, há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 freguesias (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).