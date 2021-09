O candidato do Iniciativa Liberal à presidência da Câmara Municipal do Funchal, Duarte Gouveia, afirmou esta sexta-feira que a expectativa do partido é de “crescer bastante” nas eleições de domingo, sublinhando que “não faz sentido falar de barreiras”.

“É a primeira vez que concorremos a eleições autárquicas. Nas regionais [em 2019], tivemos 0,7%, desta vez esperamos ter bastante mais”, disse.

E reforçou: “Não faz muito sentido, num partido que quer crescer muito rapidamente, estar a falar de barreiras. Nós queremos crescer e bastante e rapidamente. A nossa expectativa é essa: crescer”.

O cabeça de lista da Iniciativa Liberal falava junto ao edifício dos Paços do Concelho, na qual fez um resumo da campanha do partido para as eleições de domingo.

“A primeira mensagem é menos taxas, menos tachos”, disse, adiantando, logo de seguida, que “ter eleitos liberais faz toda a diferença”, pelo que o próximo ato eleitoral constitui uma “oportunidade de mudar a política autárquica”.

Duarte Gouveia sublinhou também a mensagem expressa no slogan de campanha da Iniciativa Liberal, que aponta para um partido “moderno, moderado e livre”.

“Isso é que nos caracteriza enquanto liberais, enquanto pessoas empenhadas, enquanto pessoas que estamos disponíveis para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para melhorar o que aqui temos e construir um futuro bem melhor”, declarou.

Nas eleições autárquicas de domingo concorrem à presidência da Câmara Municipal do Funchal Miguel Silva Gouveia (coligação Confiança — PS/BE/PAN/MPT/PDR), Pedro Calado (coligação Funchal Sempre à Frente — PSD/CDS-PP), Edgar Silva (Coligação Democrática Unitária — PCP/PEV), Bruno Berenguer (JPP), Raquel Coelho (PTP), Duarte Gouveia (Iniciativa Liberal), Tiago Camacho (Livre), Miguel Castro (Chega) e Américo Silva Dias (PPM).

O atual executivo camarário é composto por seis elementos da coligação Confiança (PS/BE/MPT/PDR e Nós, Cidadãos!), quatro do PSD e um do CDS-PP.