O candidato da coligação PSD/CDS-PP/PPM à presidência da Câmara de Castelo Branco, João Belém, afirmou esta sexta-feira que fará todos os esforços para que volte a ser criada uma esquadra da PSP no centro da cidade.

“O apelo que muita gente nos tem feito é que era bom e desejável que houvesse uma esquadra [da Polícia] no centro da cidade [Castelo Branco]. Esta é uma situação que irei transmitir ao comando da PSP e fazer todos os esforços para que isso se torne possível”, afirmou à agência Lusa João Belém, no último dia da campanha eleitoral para as autárquicas.

O cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP/PPM realçou que o seu projeto é para “tirar Castelo Branco desta letargia onde tem estado nos últimos anos e que as coisas não passem só de promessas”.

“Eu digo que não prometo, comprometo-me a fazer as coisas. Promessas, como se diz, leva-as o vento. Nós queremos ser transparentes, honestos e sinceros. A frontalidade para nós é das coisas mais importantes. Nós estamos a trabalhar para as pessoas”, vincou.

João Belém sublinha que vai fazer a política de uma forma e de uma maneira diferente, que irá trazer uma nova imagem para o concelho: “por isso, preciso do voto de todos os que acreditam em mim e que é possível mudar Castelo Branco”.

“Também é importante esclarecer neste momento que sou o representante de uma coligação feita pelo PSD/CDS-PP/PPM e que não há acordos nem pré nem pós eleitorais com nenhuma força política. É preciso esclarecer isso (…) porque tem sido divulgado, de uma maneira incorreta, que existem conluios com outras forças políticas. Isso não é verdade”, sustentou.

O candidato voltou a sublinhar o seu “grande empenho” no apoio quer às empresas, quer à criação de emprego a todos os níveis, começando pelo emprego jovem, e quer para trazer empresas novas para dinamizar a cidade e criar riqueza nas estruturas que, “neste momento, estão amorfas”.

Realçou ainda, uma vez mais, o setor da saúde que é uma das prioridades da coligação e um dos “problemas fundamentais” do concelho de Castelo Branco.

“Além disso, há outros problemas pontuais que tem a ver com o bem estar, como a reordenação do trânsito na cidade que, em algumas situações, carece de alguma preocupação. O estacionamento, em muitos sítios, continua a ser um pouco caótico. Isto aliado a uma política de transportes públicos que queremos gratuitos, mas que também têm que ser reordenados de modo a ir de encontro às aspirações dos habitantes de Castelo Branco e das freguesias”, frisou.

Na corrida à presidência da autarquia no domingo estão Leopoldo Rodrigues (PS), Luís Correia (MI — Sempre — Movimento Independente), João Belém (PSD/CDS/PPM), Rui Paulo Sousa (Chega), Rui Amaro Alves (MPT — Partido da Terra), Felicidade Alves (CDU) e Margarida Paredes (BE).