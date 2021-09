O secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, manifestou-se esta sexta-feira “convicto da vitória” em Coimbra e Figueira da Foz nas eleições de domingo e confiante na manutenção do Partido Socialista como “o grande partido do poder local democrático”.

“O Partido Socialista não apenas está profundamente convicto da vitória expressiva em Coimbra, como está também convicto da vitória na Figueira da Foz. E aquilo que temos sentido, por todo o país, é um grande reconhecimento pelo trabalho muito positivo feito pelo Governo do Partido Socialista, uma relação de profunda confiança no António Costa, secretário-geral do PS e primeiro-ministro”, disse José Luís Carneiro à agência Lusa.

“E depois, também, um reconhecimento muito grande aos autarcas socialistas, pela forma como eles arregaçaram as mangas, foram ao encontro das pessoas (…) e deram segurança num momento tão critico como foi o da pandemia. Estou convicto que, no dia 26 à noite, o Partido Socialista continuará a ser o grande partido do poder local democrático, o partido em quem os portugueses e as portuguesas confiam e podem confiar”, frisou o dirigente do PS.

Em declarações durante um passeio pela baixa da Figueira da Foz, acompanhado pelo candidato do PS à Câmara Municipal e por dezenas de autarcas, militantes e simpatizantes do partido, José Luís Carneiro enalteceu o trabalho desenvolvido no concelho pelos socialistas nos últimos 12 anos e pelo executivo liderado, desde 2019, por Carlos Monteiro.

“Temos indicadores que há muito nos mostram que há uma apreciação muito positiva do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Carlos Monteiro e pela sua equipa, que tiveram de fazer face a uma dívida gigante que aqui ficou, em que outros tiveram responsabilidades”, frisou.

“Fizeram-no, têm contas em dia, pagam a escassos dias a todos os seus fornecedores, prestigiaram o município e realizaram obra em setores vitais para a vida desta comunidade”, argumentou José Luís Carneiro.

No percurso de cerca de 600 metros pela rua da República e praça 08 de Maio, o dirigente socialista notou “um grande apreço e até um afeto, uma relação de afetividade muito grande” com Carlos Monteiro.

“Aquilo que vi foi manifestações de apoio e fundamentalmente a desejarem-lhe votos para que tenha a maioria absoluta. E, por outro lado, a ideia de que de ilusões está a Figueira cheia, porque acreditaram em ilusões no passado e essas ilusões deixaram ficar a situação financeira absolutamente destroçada, que condicionou muitas das opções de desenvolvimento deste município”.

Junto à estátua de Manuel Fernandes Tomás, obreiro da revolução liberal de 1820, José Luís Carneiro dirigiu-se às cerca de 80 pessoas presentes, lembrando o “exemplo” do Patriarca da Liberdade e exortando “todos” a irem votar no domingo.

Para além de Carlos Monteiro, são candidatos à Câmara da Figueira da Foz Bernardo Reis (CDU), Rui Curado Silva (BE), Miguel Mattos Chaves (CDS-PP), Pedro Santana Lopes (independente) e Pedro Machado (PSD).

O executivo municipal da Figueira da Foz é liderado pelo PS, com seis mandatos, contra três do PSD, sendo que o partido retirou a confiança política a dois dos seus vereadores.