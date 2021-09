O cabeça de lista da coligação Juntos Somos Coimbra, José Manuel Silva, disse esta sexta-feira que espera que a “onda de mudança” que tem visto nas ruas tenha uma “efetiva tradução nas urnas” no domingo.

“A perspetiva para a noite de domingo é a de que esta onda, esta vontade de mudança tenha uma efetiva tradução nas urnas”, afirmou o candidato da coligação PSD/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/RIR /Aliança, que falava aos jornalistas antes da última arruada da campanha, na Baixa da cidade, que juntou cerca de duas centenas de pessoas.

Para José Manuel Silva, “há duas candidaturas que podem ganhar as eleições” — a sua e a do atual presidente da Câmara, Manuel Machado (PS) —, salientando que uma é a continuidade que já “todos conhecem” e a outra representa “a renovação e a esperança, a aceleração da cidade e do concelho”.

“Temos um enorme potencial de crescimento e desenvolvimento que vamos libertar”, salientou, prometendo, caso seja eleito, ser um “presidente afável, amigo das pessoas, que oiça as pessoas e que seja um profissional competente”.

José Manuel Silva voltou a frisar que Coimbra “precisa de ser uma cidade cuidadora de todos e mais bem cuidada, uma cidade que respeita as pessoas, o ambiente e os animais”.

“As pessoas vivem a cidade, sentem a cidade, conhecem os seus problemas e mesmo que, às vezes, muitas notícias não venham ao conhecimento público generalizado, as pessoas sentem-nas e vivem-nas. As pessoas querem de facto mudar”, asseverou, salientando que há uma perceção de que Coimbra “está estagnada e em declínio”.

De acordo com o também vereador do movimento independente Somos Coimbra (cujos elementos integram as listas a partir do Nós, Cidadãos!), na rua encontrou muitas queixas, por vezes, de pequenos problemas, mas que “afetam gravemente” a qualidade de vida dos cidadãos.

“Aquilo que percebemos e já sabíamos é que são as pequenas obras, os pequenos investimentos, que conseguem resolver grandes problemas da vida de muitas pessoas, mais do que as grandes obras faraónicas, mais do que muito alcatrão ou granito”, referiu, dizendo que leva uma “grande lista de pequenas obras para serem feitas”.

Durante as declarações aos jornalistas, José Manuel Silva voltou a defender uma maior atração de investimento e uma reindustrialização da cidade para promover um crescimento sustentável de Coimbra.

“Queremos que todos e todas e sobretudo os nossos netos possam ter um futuro em Coimbra, se aqui quiserem viver e trabalhar”, disse.

Os candidatos à Câmara de Coimbra são o atual presidente do município, Manuel Machado (PS), José Manuel Silva (coligação Juntos Somos Coimbra — PSD/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/RIR /Aliança), Francisco Queirós (CDU), Gouveia Monteiro (Cidadãos por Coimbra), Miguel Ângelo Marques (Chega), Filipe Reis (PAN), Inês Tafula (coligação Coimbra é Capital – PDR/MPT) e Tiago Meireles Ribeiro (Iniciativa Liberal).