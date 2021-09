A Organização Mundial de Saúde (OMS) atualizou as recomendações em relação aos tratamentos contra a Covid-19 e passou a incluir o tratamento com anticorpos monoclonais (desenvolvidos em laboratório, mimetizando os naturais) em doentes específicos.

O tratamento com a combinação de casirivimab e imdevimab deve ser dado aos doentes com Covid-19 sem doença grave, mas em risco de internamento, e também às pessoas com doença grave que não tenham desenvolvido anticorpos contra o vírus.

No primeiro caso, a recomendação é baseada nos resultados dos ensaios clínicos (ainda não revistos por cientistas independentes) que mostram que os dois anticorpos monoclonais podem reduzir o risco de hospitalização e a duração dos sintomas nas pessoas que têm o maior risco de desenvolver doença grave, como os não vacinados, os idosos, ou doentes imunossuprimidos, refere o comunicado de imprensa da revista científica BMJ. No segundo, o estudo mostrou uma redução do número de mortes.

Tirando as situações descritas, a OMS considera que os restantes doentes com Covid-19 não terão benefícios significativos do tratamento.