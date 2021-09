Sandro Bernardo, o homem acusado de ter matado a filha Valentina em Peniche no ano passado, foi agredido na Cadeia de Vale de Judeus, Azambuja, onde cumpre a pena de 25 anos de prisão por homicídio e ocultação de cadáver. Segundo o Correio da Manhã, a agressão terá ocorrido após a transferência de Sandro Bernardo para outro pavilhão.

O progenitor de Valentina foi colocado esta quarta-feira no pavilhão B da prisão — até agora estava no pavilhão A, reservado a reclusos com direito a saídas precárias ou que estão prestes a obtê-las. Pouco após ter sido deixado na cela, um grupo tê-lo-á atacado com murros e pontapés, descreve o Correio da Manhã, tendo depois sido socorrido e levado para a enfermaria da cadeia.

Depois deste ataque, Sandro Bernardo não terá saído mais da cela onde foi colocado: solicitou à Cadeia de Vale de Judeus a instalação de trancas na porta da cela e é lá que faz as refeições, sem sair sequer para o recreio. Entretanto, um dos homens que atacou o recluso já foi identificado através do circuito de vídeovigilância e está a cumprir castigo no pavilhão disciplinar.

Ao Correio da Manhã, os Serviços Prisionais não confirmaram o sucedido porque estão “legalmente obrigados a reserva quanto aos reclusos”. Mas asseguraram que “que qualquer ato de indisciplina terá procedimento disciplinar e também criminal”. Recorde-se que também a madrasta de Valentina está a cumprir 18 anos de prisão em Tires por ter sido considerada cúmplica dos crimes contra a menina.