Barcelona, capital da Catalunha, acordou esta sexta-feira em protesto contra a detenção em Itália de Carles Puigdemont, ex-presidente da Generalitat acusado de sedição e desvio de fundos públicos. Dezenas de pessoas juntaram-se esta manhã na Avenida Diagonal e cortaram o trânsito naquela estrada após terem sido impedidas de se concentrarem em frente ao consulado de Itália, conta o El País.

Também em Itália, há pequenas manifestações instaladas junto ao tribunal de Sassari, onde Carles Puigdemont será presente a um juiz. De acordo com o ABC, os manifestantes são independentistas sardos do Òmnium Cultural, uma entidade protetora da cultura catalã.

Carles Puigdemont foi detido na noite da última quinta-feira na Sardenha ao abrigo de um mandado internacional de captura emitido pelo Supremo Tribunal de Espanha. Após ter passado a noite na prisão do aeroporto de Alghero, onde iria participar num evento, o líder separatista catalão aguarda agora por ser presente a um juiz — algo que deve acontecer nas próximas horas.

Entretanto, e em reação à detenção de Puigdemont, o atual presidente da Generalitat convocou uma reunião de emergência para esta sexta-feira e deve dirigir-se ao país nas primeiras horas da tarde. Questionada sobre o caso, a ministra da Defesa, Margarita Robles, sublinhou que “serão as justiças italiana, espanhola e europeia a atuar”: “A posição do Governo é do máximo respeito pelas resoluções judiciais”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Quim Torra, também ele ex-presidente da Generalitat, admitiu em entrevista à TV3 que “sempre houve a possibilidade de prendê-lo”, mas que “da forma como as coisas estavam nos tribunais europeus não parecia que isso pudesse acontecer”: “Esta é a jogada clássica espanhola de dizer uma coisa em alguns lugares e outra em outros”. Depois de ter falado com o advogado de Puigdemont, Quim Torra diz esperar pela libertação “nos próximos dias”, mas também coloca a hipótese de haver extradição para Espanha.

Gonzalo Boye, o advogado, aposta na libertação do cliente em breve porque, segundo ele, a detenção ordenada pelo juiz Pablo Llarena “não é executável”: a ordem de detenção europeia foi “suspensa por imperativo legal, argumenta. Boye insiste que, de acordo com o Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, a ordem não pode ser executada e que tinham sido levantadas todas as medidas cautelares.

Mas fontes policiais disseram ao El Confidencial que Puidgemont foi detido à saída do avião da Ryanair que completou o voo FR6732 porque as autoridades italianas foram notificadas, através do Sistema de Informação de Schengen (SIS) de uma ordem de detenção contra o catalão. A validade dessa detenção será verificada pelo tribunal da apelação em Sassari, a cidade vizinha do aeroporto.

Entretanto, o Governo italiano já reagiu à detenção. Vincenzo Amendola, secretário de Estado com a pasta dos Assuntos Europeus, disse que este é “um caso que vem de longe, com a retirada da imunidade pelo Parlamento, e com um acórdão do Tribunal do Luxemburgo de 30 de julho que a suspendeu juntamente com outros atos consequentes”. “Esperemos por ouvir as motivações do tribunal local”, pediu o membro do Executivo italiano, assegurando que “não é uma questão política ou bilateral”.