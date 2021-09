Rihanna parece estar cada vez mais afastada da música — ainda sem sinais de novo álbum — e mais próxima da moda. Para a 3.ª edição do Savage X Fenty Show, que apresenta os modelos de lingerie da sua marca, a cantora chamou nomes de peso da indústria como Emily Ratajkowski, Irina Shayk, Adriana Lima ou Gigi Hadid. O espetáculo pode ser visto na Amazon Prime Video a partir desta sexta-feira, onde também se encontram as duas edições anteriores, e não faltam imagens que servem de teaser.

Já não é novidade que a cantora dos Barbados gosta de fugir do convencional e quebrar as barreiras daquilo que poderia ser um tradicional desfile de moda e que Rihanna consegue transformar numa autêntica obra cinematográfica com o seu habitual Savage X Fenty Show.

Os desfiles Savage X Fenty são sempre marcados pela diversidade de corpos e etnias, até porque Rihanna já tinha deixado claro que um modelo são “pessoas que são confiantes e que querem representar o seu espaço no mundo”, cita o E!. Mas não faltam estrelas esculturais a liderar as hostes, como as modelos já reconhecidas da indústria. O desfile integra ainda, como é habitual, outras personalidades do entretenimento como é o caso da cantora Erykah Badu, o ator Jeremy Pope, a bailarina e ativista transgénero Leiomy, a filha de Madonna Lourdes Leon, o skater Nyjah Huston, o ator Mena Massoud, a modelo plus size Precious Lee, a cantora Sabrina Carpenter, a atriz Thuso Mbedu, o cantor e ator Troye Sivan e a atriz Vanessa Hudgens.

“As celebridades estão a ligar-nos agora, e é tão bom que o espetáculo tenha essa credibilidade e que as pessoas valorizem o palco”, disse Rihanna à Entertainment Tonight a propósito do espectáculo desta temporada. “As pessoas até se afastam de outros espetáculos para fazer parte deste… Se continuarmos a empurrar-nos e a desafiar o nosso desfile ano após ano, sinto que podemos realmente fazer maravilhas”.

As apresentações musicais, como já tem vindo a ser habitual acontecerem, ficaram a cargo de BIA, Nas, Daddy Yankee, Jazmine Sullivan, Ricky Martin, Normani e Jade Novah.

O espectáculo irá evocar a total “energia de baddie” com peças que incorporam “linhas fortes que traçam contornos do corpo e silhuetas não convencionais e que empurram os limites da individualidade para fazer sobressair o baddie que há em toda a gente”, segundo um comunicado citado pela Harper’s Bazaar.

As gamas de cosmética Fenty Beauty e Fenty Skin a par da linha de lingerie Savage X Fenty são as etiquetas de Rihanna que continuam no ativo, depois de no início deste ano o grupo de luxo LVMH, que detinha a marca, e a cantora terem acordado fazer uma pausa na marca Fenty.