O candidato do Sempre – Movimento Independente à Câmara de Castelo Branco afirmou esta sexta-feira que ao longo da campanha sentiu o apoio de muitos socialistas e de outras forças políticas e realçou que não andou a vender ilusões.

“Não andamos nesta campanha a vender ilusões, nem a prometer castelos no mar. Prometemos uma estratégia realista, com os pés bem assentes na terra, mas, sobretudo, uma estratégia que garante aos albicastrenses o desenvolvimento no futuro”, afirmou Luís Correia durante a última ação de campanha em Castelo Branco.

O candidato independente, que foi presidente eleito pelo PS, realçou que o Sempre — Movimento Independente “sentiu um grande apoio” de pessoas ligadas a todas as forças políticas e de todos os quadrantes.

“Senti ao longo desta campanha uma onda crescente de apoio e de incentivo, que, dia após dia, nos fez trabalhar cada vez mais. Estou confiante de que no próximo domingo os albicastrenses reconhecerão que somos a melhor solução para governar Castelo Branco nos próximos quatro anos”, vincou.

Luís Correia sublinhou que esse apoio oriundo de todos os quadrantes políticos não foi só sentido nas freguesias, mas também na cidade de Castelo Branco.

“Temos a certeza de que os albicastrenses entenderam que quem tem uma verdadeira estratégia de desenvolvimento [para o concelho] é o Sempre – Movimento Independente. É uma estratégia com provas dadas, que assenta muito na economia, na criação de postos de trabalho e na captação de empresas e, sobretudo, com um olhar muito forte na qualidade de vida dos albicastrenses”, frisou.

Adiantou ainda que tem a certeza de que a estratégia que tem delineada para o concelho trará frutos para o desenvolvimento de Castelo Branco.

O candidato do Sempre — Movimento Independente sublinhou que tem uma equipa experiente e com provas dadas, quer nas freguesias, quer na cidade de Castelo Branco.

“Com a força do nosso programa e a experiência das nossas equipas, temos as melhores condições para concretizar um programa de desenvolvimento para Castelo Branco”, concluiu.

A construção de um pavilhão multiusos em Castelo Branco é uma das “fortes apostas” que o Sempre quer concretizar, com o objetivo de criar as condições para que a cidade possa receber grandes eventos nacionais e internacionais.

Na corrida à presidência da autarquia estão Leopoldo Rodrigues (PS), João Belém (PSD/CDS/PPM), Rui Paulo Sousa (Chega), Luís Correia (MI — Sempre — Movimento Independente), Rui Amaro Alves (MPT — Partido da Terra), Felicidade Alves (CDU) e Margarida Paredes (BE).