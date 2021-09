A TAP tinha, no final de junho, 657,5 milhões de euros vendidos em bilhetes para voos que ainda estão por realizar — muitos deles cancelados por causa da pandemia, noticiou o Expresso com base no relatório de contas da empresa.

A companhia aérea compromete-se a realizar os voos no futuro ou a reembolsar os clientes, mas as dificuldades começam logo no contacto com a empresa: os clientes ficam pendurados durante horas ao telefone ou na fila do balcão de atendimento no aeroporto.

Primeiro, houve um aumento significativo do número de contactos por telefone: de 20 mil que a companhia estava preparada para receber todos os meses antes da pandemia, para as atuais cerca de 200 mil chamadas por mês. Depois, cerca de metade dos trabalhadores do call center foram dispensados desde o início da pandemia, fruto do plano de reestruturação.