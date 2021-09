O Totobola aumentou o preço das apostas de 40 para 50 cêntimos, mas a principal mudança é o aumento da percentagem dos prémios que sobe de 60 para 65% da receita e do “Super 14” que sobe 30% (de 100 para 130 mil euros), noticiou o Jornal de Notícias. O objetivo é fazer face à quebra nas receitas.

Nos últimos anos, o Totobola teve uma quebra significativa nas apostas. Primeiro, com o lançamento do Placard, também gerido pelos Jogos Santa Casa. Depois, em 2020, com o cancelamento dos jogos de futebol por causa da pandemia de Covid-19, que fez com que não houvesse concursos do Totobola durante 11 semanas.

O Totobola foi lançado a 24 de setembro de 1961 pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa com o objetivo de recolher fundos para a construção de um centro de reabilitação. Até 2020, 562.852 pessoas tinham ganho o primeiro prémio com um total de 132,1 milhões de euros, segundo os dados fornecidos ao Jornal de Notícias.