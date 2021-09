O Valongo-Sporting foi na noite de quarta-feira, adiado por quatro dias pela presença dos leões na final da Taça Continental, mas ainda continua a dar que falar 48 horas, com o conjunto da casa a responder a todas as acusações feitas pelos lisboetas e a apontar o dedo também a Ângelo Girão, guarda-redes verde e branco que estava na bancada castigado e que respondeu de forma veemente com uma storie no Instagram.

“A A.D. Valongo lamenta e repudia sempre todos e quaisquer atos de violência e fez, faz e fará sempre tudo o que estiver ao seu alcance para os prevenir e evitar, mas orgulha-se da prestação da sua jovem equipa no jogo em causa, visivelmente desconcertante e inesperada para alguns. A A.D. Valongo lamenta sobretudo certos comportamentos e provocações, bem visíveis no fim da primeira parte e no fim do jogo, praticados por alguns elementos do Sporting mas que devem à A.D. Valongo muito do que, em parte, são hoje no hóquei em patins nacional. Porém, nem isso, nem mesmo os castigos, que estão precisamente a cumprir por factos semelhantes, conseguiram prevenir tais comportamentos; É, pois, destes reincidentes comportamentos que o Conselho de Disciplina da FPP, chamado pelo Sporting a intervir, deve tratar adequada e exemplarmente”, referiu sobre o guardião que foi campeão pelo Valongo em 2014.

“Os desacatos verificados, na zona exclusivamente reservada aos adeptos e elementos do staff do Sporting não inscritos na ficha de jogo, foram pronta e adequadamente sanados pelos elementos de segurança e pelo staff da A.D. Valongo que disponibilizou o acesso à sua zona técnica até se acalmarem os ânimos exaltados dos adeptos, o que foi confirmado por responsável do staff do Sporting às forças de segurança”, acrescentou ainda o comunicado dos nortenhos, entre outros factos que contrariam a versão leonina.

Comunicado #SportingCP sobre as agressões a adeptos e staff no Pavilhão Municipal de Valongo. ???? https://t.co/PL9H9arsgQ pic.twitter.com/LGPEduYwU7 — Sporting Clube de Portugal ???? (@Sporting_CP) September 23, 2021

“A A.D. Valongo não tem conhecimento de qualquer registo de ocorrência ou de detenção, nem foi chamado ao Pavilhão Municipal de Valongo qualquer meio de socorro, nem qualquer assistência médica, nem foi visto qualquer ferido, muito menos grave, nos adeptos, nem do staff do Sporting, nem da A.D. Valongo. Tudo isto foi confirmado por dirigentes do Sporting perante as autoridades de segurança. Por isso, a A.D. Valongo estranha a falta de coerência e de verdade, entre as declarações prestadas às forças de segurança pelo dirigentes do Sporting presentes no pavilhão e o que foi escrito no comunicado do Sporting do dia seguinte”, rematou a formação visitante, esclarecendo ainda que “todos os rácios de adeptos permitidos pelas normas e orientações da DGS em vigor foram cumpridos”.

Na resposta, através das redes sociais e numa storie publicada no Instagram, Girão, que cumpriu agora o primeiro de dois jogos de castigo após a expulsão no jogo na Elite Cup frente ao Benfica, escreveu a esse propósito “Cambada de palhaços, mentirosos e sem um pingo de vergonha na cara”.

À lei da ???????????????????? ???? Gonçalo Nunes inaugurou o marcador com este golaço na vitória frente à AD Valongo ???? #HóqueiSCP pic.twitter.com/jBkXiR32oz — Sporting CP – Modalidades (@SCPModalidades) September 23, 2021

De recordar que, 24 horas depois da vitória em Valongo por 5-3 em jogo em atraso a contar para a primeira jornada do Campeonato, o Sporting fez um comunicado onde deixou duras críticas ao que se passou no recinto que também é conhecido na modalidade como o San Siro, falando de um ferido com gravidade entre todos aqueles que se tiveram de barricar no balneário da equipa visitante do pavilhão de Valongo.

“Os adeptos do AD Valongo ameaçaram e agrediram adeptos do Sporting e elementos do staff, situação que obrigou o staff e os adeptos a terem de refugiar-se nos balneários, sendo necessário prestar imediata assistência médica a um dos adeptos gravemente agredido. Posteriormente, ocorreu ainda uma segunda vaga de violência após entrada de outros adeptos do AD Valongo, alguns acompanhados de cães e martelos, que voltaram a agredir os adeptos do Sporting que ainda permaneciam nas bancadas”, frisou o comunicado dos lisboetas, dizendo ainda que as forças policiais tiveram de sempre chamadas pelos próprios para saírem do pavilhão e que o recinto tinha uma capacidade acima do que são os limites.