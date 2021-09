A erupção do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma (Canárias), continua pelo sexto dia consecutivo e entrou agora numa fase mais explosiva, com a coluna de gases a chegar aos 4.500 metros de altura (anteriormente situava-se nos 3.000), noticia o jornal El País. O rio de lava que se estende por 3,8 quilómetros, já atingiu mais de 240 hectares na zona oeste da ilha e destruiu, pelo menos, 390 habitações e 14 quilómetros de estradas.

La #ErupciónLaPalma sigue en curso, con fases más explosivas, y una columna de gases que alcanza hasta los 4.500m de altura. Se mantienen 2 coladas de lava activas. La situada más al N está casi detenida (12m altura) El frente S sigue avanzando a 4 o 5m por hora (10m altura). pic.twitter.com/movb8JE0hr — Guardia Civil ???????? (@guardiacivil) September 24, 2021

As fissuras continuam a libertar dois rios de lava, um virado a norte (que se poderá extinguir em breve) e outro virado a sul, cuja lava avança quatro a cinco metros por hora em direção ao mar.

Os ventos a altitude, entre os três e os cinco mil metros, são predominantemente na direção sudoeste e arrastam a coluna de gases poluentes em direção às ilhas El Hierro e La Gomera. No final desta sexta-feira, os ventos podem mudar e passar a ser para noroeste.

#EMSR546 #ErupciónLaPalma Our #RapidMappingTeam has released a 3rd monitoring product for #LaPalma???????? using a new radar image It shows:

????️ 390 buildings destroyed (+40 compared to 22 September)

???? The lava flow covers 180,1 ha (+14 ha in 11h)

???? 14 km of roads destroyed pic.twitter.com/21wSakEtFe — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) September 24, 2021

La Palma, como as restantes ilhas das Canárias, é conhecida pela produção de bananas, mas a erupção está a ter e terá impactos muito negativos nas culturas da ilha. Primeiro, e logicamente, porque a lava destrói tudo à sua passagem e vai demorar muito tempo até que os solos possam voltar a ser cultivados. Depois, porque a quantidade de cinza no ar impede a entrada do sol e as plantas têm dificuldade de realizar a fotossíntese.

No futuro, as cinzas vão ser importantes para a fertilização do solo, mas por enquanto só causam danos, disse Domingo Ríos, professor de Produção Vegetal na Universidade de La Laguna, citado pela agência Efe.

????#ErupciónLaPalma

???? #Consejos #PEVOLCA

La ceniza volcánica se compone de finas partículas de roca volcánica fragmentada y puede causar irritación en pulmones y ojos pic.twitter.com/4av6WB2bWP — 1-1-2 Canarias (@112canarias) September 23, 2021

As cinzas causam impacto também nas populações humanas, aconselhadas a ficar em casa e a usar máscaras faciais no exterior, e nos oceanos.

A queda de cinzas no mar, ao largo da costa de La Palma, pode ter impacto nos ecossistemas marinhos, alerta o comité científico do Plano de Emergências Vulcânicas das Canárias (Pevolca). Os gases tóxicos constituem ainda uma ameaça para as mais de 30 espécies de aves que existem na ilha de La Palma.

Em relação à qualidade do ar, o Departamento de Segurança Nacional (DSN) espanhol, citado pela agência espanhola Efe, indica que, de acordo com os dados meteorológicos, está excluída a queda de chuva ácida durante as próximas 24 horas e acrescenta que “se ocorresse, não causaria efeitos significativos, uma vez que é um acontecimento pontual não persistente”. Na mesma linha, o serviço de proteção civil das Canárias insiste que “os valores de dióxido de enxofre indicam que a qualidade do ar é boa e que a chuva ácida está excluída”.