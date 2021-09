Dia de eleições é sempre dia cheio e longo na redação do Observador. Para este domingo, como sempre, uma grande parte da equipa está mobilizada para acompanhar as autárquicas com todo detalhe. Serão cerca de 30 jornalistas, a maioria nos pontos de maior interesse da noite eleitoral, como as sedes de campanha e os concelhos onde a luta é mais renhida, para garantir que os leitores do jornal e os ouvintes da rádio encontram sempre a informação mais atualizada e completa.

No site, logo desde a manhã, teremos um liveblog atualizado ao minuto e as principais histórias do dia da votação. Quando fecharem as urnas, poderá acompanhar a contagem dos votos num interativo com os resultados em tempo real. E, encontrados os vencedores e vencidos, teremos reportagens da noite eleitoral, análise dos discursos e a opinião dos colunistas e jornalistas do Observador.

Na rádio, a emissão especial começa às 18h30 e só termina quando tudo estiver decidido. Além das projeções e, logo de seguida, da atualização permanente dos resultados, vamos acompanhar os principais discursos e as reações, com ligações frequentes também aos repórteres no terreno. O comentário e a análise estarão a cargo de Helena Matos, Alexandre Homem Cristo, Luís Aguiar Conraria, André Abrantes Amaral, Jorge Fernandes, José Manuel Fernandes, Miguel Pinheiro e Rui Pedro Antunes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR