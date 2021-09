Inventado há 50 anos, o raio laser faz parte das nossas vidas, sendo utilizado para medir distâncias entre paredes, ler e gravar CD e DVD, cortar vidro e metais, entre uma série interminável de aplicações. E tudo indica que esta tecnologia vai passar a ter mais uma utilização, uma vez que a Tesla já recebeu a aprovação para o pedido de patente que apresentou em 2019, para um sistema de limpeza de vidros, nomeadamente o pára-brisas.

Segundo a patente, publicada a 7 de Setembro de 2021, o dispositivo emissor de luz da marca norte-americana é um “laser por impulso destinado a limpar vidros e superfícies de painéis fotovoltaicos”. Sem que se perceba qual nasceu primeiro, se o ovo ou a galinha, isto é, a necessidade de manter os vidros limpos ou os painéis solares, tudo indica que a Tesla está a desenvolver uma solução que mantenha imaculado todo o tipo de superfícies.

Ao contrário dos sistemas laser de alta potência e em contínuo, utilizados para cortar metal, por exemplo, a Tesla procura um emissor por impulsos e de fraca potência, o suficiente para fazer desaparecer restos de mosquitos, mesmo os maiores, do pára-brisas e dos vidros laterais, sem danificar o vidro.

O limpa pára-brisas vertical que a Tesla também homologou, eventualmente para o Roadster e a Cybertruck 4 fotos

Para que funcione correctamente e de forma segura, o sistema emissor de raios laser da Tesla necessita de um outro dispositivo, igualmente eficaz, que detecte as impurezas nos vidros que possam limitar a visibilidade e, no processo, controlar a direcção do raio e a sua potência. Não é evidente que o raio laser também seja utilizado para eliminar as gotas da chuva ou a água projectada por outros veículos, mas tudo indica que o construtor está a pensar recorrer ao laser para resolver igualmente este problema. Resta saber se o sistema conseguirá emitir mais de um milhar de impulsos por segundo, quando a circular sob chuva intensa, a 120 km/h.

A Tesla tem, desde 2020, uma outra patente, esta respeitante a um limpa pára-brisas inovador, com um braço vertical que limpa a totalidade do vidro de um lado para o outro. Esta solução será bastante mais fácil de fazer funcionar, para eliminar as gotas de chuva.