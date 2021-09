Cerca de 500 pessoas juntaram-se na noite de sexta-feira a propósito de uma vigília em memória de Sabina Nessa, numa altura em que se assinala uma semana da morte da professora primária de 28 anos que foi assassinada num parque público. A vigília ocorreu em Pegler Square, em Londres, e a cerimónia foi preparada pelo grupo “Reclaim These Streets”, que assumiu protagonismo na luta pela defesa da segurança das mulheres depois de ter organizado uma vigília semelhante por Sarah Everard, jovem que também foi atacada e morta na rua.

Ativistas contra a violência contra mulheres mas também simpatizantes chegaram a pé, de bicicleta ou de comboio para prestar homenagem à jovem assassinada. A irmã de Sabina Nessa emocionou-se durante um discurso público onde agradeceu a presença das centenas de pessoas que a rodearam e afirmou que a professora primária “deixou este mundo muito cedo”.

I am saddened by the loss of another innocent young woman on our streets. My thoughts are with Sabina’s family and friends, and all those who have been affected by this tragic event. C

