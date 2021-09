A pandemia veio confirmar aquilo que já muitos sabiam: o processo de digitalização já não é uma inevitabilidade do futuro, mas sim uma necessidade do presente. No último ano, as empresas tiveram de olhar para dentro e refletirem sobre as competências digitais que são fundamentais para a recuperação da economia. E todos, trabalhadores, pais, estudantes, tivemos também de criar novas competências.

Mas há ainda um caminho a fazer e é sobre este tema que vamos discutir.

No âmbito desta iniciativa, vamos descobrir até que ponto as empresas estão preparadas para a transformação e para os novos modelos de organização do trabalho que surgiram com o confinamento e que abriram um enorme leque de possibilidades.

O Observador e a Microsoft realizam uma conversa já no próximo dia 18 de setembro, às 15h00, que será transmitida em direto aqui, no site e redes sociais do Observador, bem como nas redes sociais da Microsoft. A jornalista Carla Carvalho irá moderar a conversa “Competências Digitais precisam-se”, que conta com quatro convidados de excelência, que, a partir de suas casas, vão partilhar as suas experiências e opiniões sobre o tema.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Vão estar connosco nesta conversa o Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita; Carlos Oliveira, co-fundador e presidente executivo da Fundação José Neves; e o diretor executivo de grandes empresas Microsoft, Tiago Monteiro.

A entrada é gratuita e aberta a todos os que queiram assistir online a esta iniciativa do Observador e Microsoft.

Se está interessado em juntar-se a nós no dia 28 de setembro, terá apenas de reservar o dia e hora na sua agenda, e aceder ao site ou redes sociais do Observador para não perder uma conversa sobre um dos temas do momento que paira em todas as mentes todos.

Tome nota: dia 28 de setembro, às 15h00, no site do Observador, num computador ou telemóvel perto de si.

Esta é uma iniciativa do Observador e da Microsoft.

Saiba mais em https://observador.pt/destaque/mais-digital/