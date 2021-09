Elon Musk e Grimes separaram-se ao fim de três anos juntos, avança a publicação norte-americana Page Six. O fundador da SpaceX confirmou que ele e a cantora canadiana estão “semi-separados” e que continuam a dar-se bem, bem como empenhados na educação do filho de apenas um ano, chamado XÆA-Xii.

“Estamos semi-separados mas ainda sentimos amor um pelo outro, vemo-nos frequentemente e damo-nos muito bem”, comentou o milionário à publicação já citada. Elon Musk justificou a separação com o trabalho, ao assegurar que tanto a SpaceX como a Tesla obrigam-no a estar no estado norte-americano do Texas ou a viajar, enquanto a artista passa a maior parte do tempo em Los Angeles. “Atualmente, ela está a ficar comigo e o bebé X está na sala ao lado.”

Foi a própria Page Six que revelou, em maio de 2018, que Elon Musk e Grimes estavam a namorar, sendo que o casal deu as boas-vindas ao bebé de nome curioso sensivelmente dois anos depois. A última que vez foram vistos juntos foi na Met Gala, no início deste mês, ainda que Grimes, de 33 anos, tenha pisado sozinha a passadeira vermelha — Musk, de 50, juntou-se a ela após o desfile de modelitos.

O milionário já antes esteve casado com a escritora Justine Wilson, de quem tem cinco filhos, mas também com a atriz Talulah Riley (de “Westworld” e da adaptação de 2005 “Orgulho e Preconceito”) — estiveram, aliás, casados por duas vezes, em 2010 e em 2013. Elon Musk chegou a ter uma relação com Amber Heard, entre 2017 e 2018, após o casamento desta com Johnny Depp.