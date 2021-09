Um homem de 40 anos morreu na noite de sexta-feira na sequência de uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira, na freguesia de Pousada de Saramagos, em Vila Nova de Famalicão (Braga), informou à Lusa a GNR.

De acordo com a GNR, o morto trata-se do condutor do motociclo, adiantando desconhecer a existência de feridos no veículo ligeiro.

Pelas 23h55 de sexta-feira, segundo o ”site” na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), encontravam-se nove operacionais, apoiados por quatro veículos, no local. A ANEPC adianta que o alerta para o acidente foi dado às 22h07.