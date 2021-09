(em atualização)

O cone principal do vulcão em La Palma colapsou parcialmente na manhã deste sábado, asseguram os media espanhóis. No entanto, o comité de crise assegura que este é um fenómeno normal.

A confirmação do colapso foi feita por Carlos Lorenzo, geólogo do Instituto Espanhol de Geologia e Minas (IGME), que explicou — depois de observar a situação, através do uso de drones — que o fenómeno deixou “um enorme fluxo de blocos muito grandes deslocados pela encosta do cone em direção ao mar”.

Desde o início da erupção do vulcão, no último domingo, a 19 de setembro, a lava cobriu um total de 190 hectares e destruiu 420 edifícios, além dos muitos quilómetros de estradas afetadas, lembra o El País.