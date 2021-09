Para quem deseja um anel de noivado e os tradicionais de ouro e prata não estão à altura, um joalheiro britânico decidiu conceber uma linha de anéis específicos para os fãs de automóveis. O ourives em causa é Edward Fleming, que formalizou uma parceria com a Scrap Car Comparison, empresa que fornece os materiais para produzir as “jóias”.

Os materiais utilizados na produção dos anéis não saem do tablier, do chassi ou da carroçaria, mas sim dos catalisadores. E se está a pensar que estes dispositivos instalados no sistema de escape, lá por desmembrarem os gases mais poluentes em versões mais amigas do ambiente e dos seres humanos são menos nobres, não pode estar mais longe da realidade. Os catalisadores dos automóveis modernos recorrem a materiais preciosos extremamente dispendiosos, como a platina, o paládio e o ródio e estes dois últimos são bem mais caros do que o ouro.

A cotação do ouro ronda os 56,29 dólares no mercado internacional, o equivalente a 48€ o grama. Como termo de comparação, o paládio é transaccionado por 54,3€ o grama e o ródio por 371,7€/g. Daí que um anel com paládio ou ródio seja muito mais oneroso do que se utilizasse ouro. Por outro lado, esta realidade explica os recentes roubos de catalisadores de veículos usados, em plena via pública, com os larápios a alimentar a rede que recupera os metais preciosos dos catalisadores roubados.

Os primeiros anéis de noivado foram produzidos para os amantes do Mini Cooper, Lamborghini Huracán e Ford Fiesta, mas Fleming está longe de pretender parar por aqui, uma vez que não faltam por aí fãs de outros construtores de automóveis.