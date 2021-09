Vertonghen, a cura discreta para todas as doenças (a crónica do V. Guimarães-Benfica)

De há uns tempos para cá e até ao dia 9 de outubro, algo é certo: todas as semanas do Benfica são semanas de importância capital para o futuro do Benfica. Não só desportivamente, onde não têm existido problemas, mas também institucionalmente, onde se jogam as últimas cartadas que vão conduzir Rui Costa para a presidência legítima e confirmada por sufrágio. Esta semana que passou, como não podia deixar de ser, não foi exceção.

Depois de anunciar oficialmente a candidatura às eleições, num discurso curto de apenas três minutos que nem sequer teve direito a perguntas, Rui Costa encarou os sócios na Assembleia-Geral que se prolongou pela madrugada deste sábado. O Relatório e Contas relativo ao exercício 2020/21 foi aprovado com 57,70% de votos num universo de 622 sócios e o candidato e atual presidente demissionário não escondeu a vontade de romper com a época passada e partir para um futuro onde a contestação e a discussão do clube seja feita de forma interna e não publicamente.

“Compreendo perfeitamente a frustração de todos pelos resultados que não obtivemos no ano passado. E sinto-me também responsável e também não fujo a isso. É uma frustração normal, já que estamos habituados a ter um clube a ganhar. Somos o clube com mais títulos nas modalidades mas também somos o clube com mais títulos no futebol e não ganhar, para nós, é quase uma doença. Mas não é doença diferente para vocês do que é para mim (…) Foi um ano fraco. Demasiado fraco para as nossas aspirações. E é inútil estarmos a falar de ‘Covids’ ou variadíssimas coisas. Quando se chega ao final do ano e se acaba em terceiro no futebol e se ganha apenas uma modalidade masculina de pavilhão, não se pode procurar muitas desculpas a não ser dizer que falhámos (…) A partir do dia 10, que volte a haver só um Benfica. Que voltemos a estar todos juntos, independentemente de quem ganhar as eleições. Os assuntos da nossa casa discutidos na nossa casa. Só nos podemos defender a nós próprios. Os inimigos não estão aqui dentro. Eu respeito as críticas e vou respeitar sempre, mas que sejam feitas aqui, por nós. Foi assim que cresci aqui neste clube, que me desenvolvi para a vida, a discutir os nossos temas aqui dentro. Não por esse país fora a dar azo a que os adversários tirem partido disso também”, disse Rui Costa, num discurso emotivo e sentido que vai claramente dar o mote para a campanha eleitoral que arranca na próxima semana.

Ora, encerrada a Assembleia-Geral, o Benfica voltava a entrar em campo mas no relvado propriamente dito este sábado, no D. Afonso Henriques, contra o V. Guimarães e na antecâmara da receção ao Barcelona para a Liga dos Campeões. Com seis vitórias em seis jornadas, os encarnados procuravam permanecer totalmente vitoriosos e manter as distâncias para os principais rivais — isto porque tanto FC Porto como Sporting já haviam jogado e já haviam vencido e estavam por isso, provisoriamente, a um ponto da liderança. Do outro lado, os vimaranenses recebiam o Benfica no 10.º lugar, com apenas uma vitória desde o início da temporada e vindos de três empates consecutivos.

Jorge Jesus não podia contar com Diogo Gonçalves, que se lesionou contra o Boavista e não recuperou a tempo, e convocou André Almeida e Gil Dias. Ainda assim, a opção inicial para a direita da defesa foi o reforço Lázaro, que se estreava a titular no Benfica e que era mesmo a única alteração face à equipa que derrotou o Boavista na última jornada — ou seja, Darwin e Yaremchuk mantinham-se no onze no trio ofensivo, em conjunto com Rafa. Do outro lado, Pepa prolongava a aposta em Alfa Semedo e Borevkovic, ambos titulares no jogo da Taça da Liga contra o Sp. Covilhã.

Num dos melhores 45 minutos da Primeira Liga desde o início da temporada, V. Guimarães e Benfica deixaram claro desde os instantes iniciais que o objetivo de ambas as equipas era chegar ao golo. Darwin fez o primeiro remate da partida logo ao segundo minuto, atirando por cima da trave, e Estupiñan respondeu do outro lado ao ficar muito perto de marcar depois de um bom entendimento entre Marcus Edwards e Rafa Soares na esquerda (9′). Num jogo sempre rápido e intenso, com muitas aproximações às balizas adversárias e várias oportunidades de parte a parte, os vimaranenses não davam muito espaço para os encarnados trocarem a bola em zonas adiantadas e a equipa de Jorge Jesus demonstrava algumas dificuldades para construir a partir de trás.

Face a esse obstáculo colocado pelo V. Guimarães, depressa se percebeu que o Benfica teria de encontrar caminhos alternativos para chegar à baliza de Trmal. Os encarnados começaram a apostar em passes verticais e a explorar a profundidade, principalmente a partir da ala esquerda, e Grimaldo deu o mote ao tentar isolar Rafa à entrada da grande área (10′), num lance em que o internacional português falhou o domínio por milímetros. Apesar de a partida ter sido sempre muito discutida, o Benfica tinha mais bola mas encontrava muitas dificuldades na hora de parar Marcus Edwards, que estava inspirado e era um autêntico quebra-cabeças para Lucas Veríssimo, ou incomodar Estupiñan, que venceu praticamente todos os duelos aéreos com Otamendi e cabeceou por cima (15′) e para as mãos de Vlachodimos (22′).

Do outro lado, Yaremchuk começou a tentar afinar a pontaria com um pontapé em força que saiu ao lado (22′), Rafa também falhou o alvo na sequência de um canto (23′) e o Benfica não precisou de esperar muito mais para abrir o marcador. À passagem da meia-hora, Vertonghen subiu no terreno, encostou à esquerda e tirou um passe quase perfeito para a grande área, onde Yaremchuk aproveitou a simulação de Darwin para se desmarcar e picar a bola por cima de Trmal (30′). Os encarnados colocavam-se a ganhar com aparente facilidade mas Jorge Jesus não estava satisfeito, até porque a equipa perdia muitas bolas no início da construção e o V. Guimarães teve uma boa reação ao golo sofrido. Os vimaranenses procuraram chegar ao empate, sempre através da criatividade de Edwards e da exploração do corredor esquerdo, mas acabou por ser o Benfica a aproveitar mais um lance rápido para aumentar a vantagem.

Borevkovic perdeu a bola em zona proibida e deixou três elementos adversários contra apenas dois do V. Guimarães. Rafa assistiu Yaremchuk, o avançado ucraniano ainda falhou o remate à saída de Trmal mas beneficiou do ressalto para fazer a recarga quase sem ângulo e contra Mumin, que foi o último a tocar na bola (41′). Até ao intervalo, o Benfica até poderia ter aumentado a vantagem, com Yaremchuk a ter uma grande oportunidade para carimbar o hat-trick (44′) e Darwin a falhar por pouco um chapéu (45+1′) e a defesa vimaranense desorientou-se por completo, agradecendo o momento em que Luís Godinho apitou para o final da primeira parte.

