As águias querem a sétima vitória consecutiva na Liga em outras tantas jornadas, mas tÊm uma deslocação sempre difícil à casa do Vitória Sport Clube. Um grande jogo na Cidade Berço com relato em direto na Rádio Observador.

A emissão especial tem apito inicial marcado para depois das 17h30 com os comentários do treinador Silas, que está encarregue de fazer o Relatório de Jogo depois da partida. Pode contar também com o também já seu “áudio-árbitro”, Pedro Henriques, autor do podcast Sem Falta. O humorista João Pinto volta a vestir a camisola encarnada e promete diversão mesmo que as águias não estejam tão felizes em campo.

A emissão especial é conduzida por Hugo Silva e tem relato no D. Afonso Henriques de Ricardo Loureiro e Pedro Fernandes.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco respondendo às nossas sondagens no Twitter, e no Instagram.