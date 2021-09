Teve oportunidades na área, fez assistências para finalização, andou muitas vezes mais longe da baliza para entrar no tipo de jogo ofensivo que o Wolverhampton precisava. Depois de uma longa ausência pela grave lesão que colocou mesmo em risco a carreira de futebolista, Raúl Jiménez regressou com a mesma vontade de trabalhar para equipa que o tinha colocado em destaque desde a chegada à Premier League mas o golo era a única coisa que não saía. Isolado, pressionado, na área ou de meia distância, nada parecia funcionar. Pelo menos até este domingo, altura em que o momento mais celebrado pelo Wolves lá chegou.

Na sequência de um pontapé longo de José Sá da sua área, o mexicano conseguiu ganhar no choque e a seguir em velocidade ao primeiro central do Southampton que teve pela frente, tirou depois o segundo do caminho com uma finta, voltou a sentar o primeiro quando tentava um derradeiro esforço para evitar o remate e atirou para o único golo do encontro no Saint Mary’s Stadium (61′), confirmando um triunfo de grande importância para o conjunto de Bruno Lage depois de apenas três pontos em cinco jornadas.

301 dias depois da operação de urgência à fratura no crânio no jogo com o Arsenal, Jiménez voltou a fazer a festa de um golo, algo que não acontecia na Premier League há quase um ano (outubro de 2020, 336 dias). E foi isso que se tornou a notícia do dia, secundarizando o regresso às vitórias do Wolverhampton.

Com quatro portugueses no onze inicial (José Sá, Nelson Semedo, João Moutinho e Podence) e mais três no banco (Rúben Neves, que entrou, Francisco Trincão e Fábio Silva), o Wolves, que na última jornada foi surpreendido no Moulineux Stadium pelo Brentford, teve muito menos remates e menos posse mas teve o mérito de alcançar a eficácia que lhe falhara nos primeiros jogos da Premier League, alcançando os três pontos que permitiram que a equipa subisse à condição ao 13.º lugar, acima do conjunto da casa. E o jogo até acabou com o mexicano a falhar a oportunidade mais flagrante da partida já nos descontos, tendo todo o espaço descaído na área pela esquerda para arriscar o remate isolado para defesa de Alex McCarthy.

Em atualização