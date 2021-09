(em atualização)

Uma derrocada de grandes dimensões ocorreu ao fim da tarde deste domingo na Praia Formosa, na zona oeste do Funchal. O incidente aconteceu pouco depois das 7 da tarde, perto do hotel Orca Praia.

A informação foi confirmada à Rádio Observador por fonte oficial dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que afirma que a derrocada foi de grandes dimensões. Não confirmam, até ao momento, vítimas ou pessoas soterradas.

As causas ainda não são conhecidas. De acordo com os bombeiros, a derrocada aconteceu numa encosta e os destroços chegaram ao passeio marítimo e ao mar. No local, além dos bombeiros está a PSP, a polícia marítima e equipas de buscas com cães.