Já são conhecidas as projeções das três principais televisões portuguesas e todas apontam no mesmo sentido em Lisboa: tudo é possível. Mesmo aquelas que mantêm Fernando Medina à frente da Câmara Municipal apontam que Carlos Moedas continua dentro da margem de erro. No Porto, é unânime que Rui Moreira continua na autarquia nortenha, mas a maioria absoluta não está garantida. Consulte aqui em abaixo, concelho a concelho, o que dizem as projeções.

Lisboa

Projeção da RTP

Carlos Moedas (PSD/CDS-PP/Aliança/MPT/PPM): 32% – 36% (6- 8mandatos)

Projeção da SIC

Fernando Medina (PS/Livre): 31,3% – 36,3 %

Projeção da TVI

Fernando Medina (PS/Livre): 32,6% – 38,6% (7 mandatos)

Projeção da CMTV

Fernando Medina (PS/Livre): 34% – 36,4% (7 mandatos)

Porto

Projeção da RTP

Rui Moreira (Independente): 39% — 44% (6 a 8 mandatos)

Projeção da SIC

Rui Moreira (Independente): 39,2% – 44,2%

Projeção da TVI

Rui Moreira (Independente): 39,2% – 45,2% (6 – 7 mandatos)

Projeção da CMTV

Rui Moreira (Independente): 40,1% – 44,9% (6 a 8 mandatos)

Coimbra

Projeção da RTP

José Manuel Silva (PPD/PSD.CDS-PP.NC.PPM.A.RIR.VP): 42% – 47% (5 – 7 mandatos)

Projeção da SIC

José Manuel Silva (PPD/PSD.CDS-PP.NC.PPM.A.RIR.VP): 43,6% – 47,6% (5 – 7 mandatos)

Almada

Projeção da RTP

Inês de Medeiros (PS): 40% – 45% (5 – 7 mandatos)

Projeção da SIC

Inês de Medeiros (PS): 38,3% – 42,3% (4 – 6 mandatos)

Projeção da CMTV

Inês de Medeiros (PS): 36% – 40,4% (4 – 6 mandatos)

Amadora

Projeção da RTP

Carla Tavares (PS): 42% — 46%

Projeção da CMTV

Carla Tavares (PS): 42,1% — 46,9%

Abstenção

As projeções da RTP, SIC e TVI concordam que a abstenção nestas eleições autárquicas localizam-se entre os 45% e os 50%. Só mesmo o Correio da Manhã aperta mais este intervalo e prevê uma abstenção entre os 46% e os 49%.

