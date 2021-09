Número de internamentos sobe pela primeira vez em sete dias

O boletim diário da DGS aponta, também, para duas mortes atribuídas à infeção com o novo coronavírus. No dia anterior, tinham morrido cinco pessoas – todas com 80 anos ou mais.

Os dois óbitos foram de pessoas com mais de 70 anos, incluindo uma morte de um homem com 80 ou mais anos. Um dos óbitos deu-se na zona de Lisboa e Vale do Tejo e o outro no Centro do país.