Segundo dérbi da temporada no futebol feminino, segunda vitória do Sporting frente ao Benfica – e desta vez por números que não deixaram grandes margens para dúvidas. Na Academia verde e branca, as leoas derrotaram as águias por 5-1 e mantiveram a liderança da Zona Sul da primeira fase do Campeonato quando estão duas jornadas cumpridas e ambos os conjuntos tinham ganho a ronda inaugural.

Apesar da boa entrada da formação encarnada, com a goleadora Cloé Lacasse a ter uma boa oportunidade para inaugurar o marcador, foi o Sporting a adiantar-se com um grande golo de Brenda Pérez, que marcou num chapéu a Carolina Vilão (10′). O Benfica tentou depois reagir, entre uma chance flagrante de Marta Ferreira, mas seriam de novo as visitadas a marcar numa grande penalidade convertida por Joana Marchão (38′). O máximo que as águias conseguiram foi reduzir em cima do intervalo por Valéria (45+5′).

O Benfica ganhava um novo ânimo para a recuperação com esse golo nos descontos mas o 3-1 marcado por Joana Martins logo no segundo minuto do segundo tempo, num remate de fora da área, acabou por anular essa tentativa, condicionando o desenrolar do resto do encontro que teria ainda mais golos com Diana Silva a bisar (61′ e 79′) entre dois lances em que as encarnadas reduziram mas o golo foi anulado.

