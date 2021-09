A Toyota apresentou a versão para 2022 da sua pick-up de competição, que continuará a ter como base estética a Hilux, apesar de se tratar de um protótipo com chassi tubular e carroçaria em fibra de carbono, com a marca a fazer questão de realçar que a pick-up de competição também tem um cheirinho do jipe Land Cruiser. A estreia da nova Hilux na maratona de todo-o-terreno só acontecerá a 2 de Janeiro de 2022, no Dakar, que se disputa de novo na Arábia Saudita.

Conhecida como Toyota GR DKR Hilux T1+, a nova pick-up parece mais agressiva e mais musculada do que as versões anteriores, com guarda-lamas insuflados, mantendo-se a pequena caixa de carga na traseira, para fazer justiça à denominação de pick-up.

Os pneus de 37” são enormes, mas não tão generosos quanto o curso das suspensões, que atinge 35 cm. O motor é o contributo do Land Cruiser para a Hilux de competição, com o 3.5 V6 biturbo a ter como base a unidade que equipa a mais recente geração do SUV japonês, que debita 415 cv no modelo de série, desconhecendo-se quanto poderá atingir na versão de competição.

Apesar de mostrar a pick-up que vai competir no reformulado agrupamento T1, durante a época de 2022, a evoluir em terrenos típicos do Dakar saudita, com muitas dunas e ainda mais areia, a Toyota fez saber que o modelo ainda está em fase de desenvolvimento e com tempo de sobra até à largada para o Dakar de 2022.