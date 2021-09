O Belenenses SAD deixou esta segunda-feira o último lugar da I Liga portuguesa de futebol, depois de empatar a dois golos em casa do Paços de Ferreira, em encontro da sétima jornada.

Nuno Santos (12 minutos) e Hélder Ferreira (20) deram uma vantagem de dois golos aos pacenses, mas Alioune Ndour (60) e Alisson Safira (76) garantiram o quarto empate consecutivo aos “azuis”.

Uma das duas equipas ainda sem vitórias na I Liga, a par com o Famalicão, o Belenenses SAD passou a ser o 17.º e penúltimo classificado, com quatro pontos, enquanto o Paços de Ferreira, que empatou pela terceira vez seguida, é sétimo com nove.