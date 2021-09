O Chiron Super Sport 300+ é o mais veloz dos Bugatti homologados para circular em estrada, hiperdesportivo que nasceu a partir do protótipo Longtail, que o construtor francês concebeu para estabelecer o record de velocidade de 490,5 km/h. O Super Sport 300+ mantém o motor 8.0 W16 quadriturbo com 1600 cv e recorre à mesma carroçaria mais aerodinâmica do Longtail, com uma traseira mais comprida e afilada, o que reduz o apoio e permite atingir uma velocidade máxima superior.

O Super Sport 300+ foi anunciado em 2019 e todas as 30 unidades a fabricar foram desde logo reservadas, por 3,5 milhões de euros cada. Primeiro a Bugatti utilizou o protótipo que fez arrancar as vendas para bater o record de velocidade, o que conseguiu ao rodar no anel de velocidade de Ehra-Lessien a 490,484 km/h. Do feito notável do protótipo Longtail nasceu o Super Sport 300+ que, apesar de possuir a mesma mecânica e carroçaria, está limitado electronicamente a 440 km/h, o que na via pública deverá chegar para conduzir quem vai ao volante directamente para a prisão.

Dois anos depois da apresentação do Super Sport 300+, a Bugatti deu como concluída a fabricação das primeiras oito unidades, que desfilaram em frente à fábrica, o célebre palácio de Molsheim, em França. As fotos dos oito hiperdesportivos são impressionantes, tanto mais que, juntos, representam um encaixe de 28 milhões de euros.