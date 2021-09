O número de câmaras ganhas por coligações aumentou para 58, mais 17 do que as 41 registadas nas últimas eleições autárquicas, segundo o portal de dados estatísticos EyeData, disponível no site.

Numa altura em que os resultados de 98% das freguesias estão apurados, 58 das 308 câmaras foram ganhas por coligações de partidos.

A coligação PSD/CDS-PP no concelho de São Vicente, Madeira, ganhou com a maior percentagem de votos (70,48%).

No sentido oposto, a CDU, coligação PCP/PEV, em Évora ganhou com a menor percentagem de votos (27,44%).