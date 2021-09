O Centro de Congressos de Lisboa vai ser palco da edição deste ano do Radiodays Europeu, evento anual que decorre entre 9 e 11 de outubro e reúne profissionais e empresas da indústria da rádio, foi hoje divulgado.

O evento esteve previsto para março de 2020, mas devido à pandemia de Covid-19 foi adiado para este ano. Portugal tinha apresentado a sua candidatura à realização desta conferência, que todos os anos tem um anfitrião diferente, em 2018.

“Os três principais grupos de rádio no nosso país juntaram-se no objetivo de garantir o evento: RTP (Antena 1, Antena 2, Antena 3, RDP Africa e RDP Internacional), Media Capital Radios (Radio Comercial, M80, Radio Cidade, Smooth FM e Vodafone FM) e o Grupo Renascença Multimédia (Renascença, RFM e Mega Hits)”, recordam.

“Este é um momento especial para receber o Radiodays. A pandemia foi um tempo especialmente difícil para o mundo. A rádio mostrou de novo a sua resiliência e rapidamente voltou a valores de audiência globais que tinha no início de 2020, os mais altos dos últimos 15 anos“, referem os grupos de rádio nacionais, citados em comunicado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Este é o momento de aproveitar oportunidades, tendências, tecnologias e plataformas. O Radiodays em Portugal é chave para que os stakeholders nacionais testemunhem a vitalidade do setor”, acrescentam.

O Radiodays Europe 2021 terá um formato híbrido, permitindo que milhares de profissionais acompanhem a edição deste ano através de streaming em direto das várias sessões.

Ao todo, são mais de 50 sessões com vários tópicos desde conteúdos de programação à música, da informação e podcasts à distribuição por streaming, das novas tecnologias e inovação até à eficácia que anunciantes procuram na rádio para projetar as suas marcas. Vão estar presentes profissionais provenientes de estações de rádio privadas e públicas de mais de 50 países, da Europa, à América do Norte, América do Sul e Austrália.

A primeira edição do Radiodays Europe decorreu em 2010 em Copenhaga, “numa colaboração nórdica entre grupos públicos e privados da Suécia, Noruega e Dinamarca, que tinham antes uma conferência de rádio conjunta”.

A partir de 2012, o Radiodays Europe começou a sua itinerância, com a sede escolhida em Barcelona. Em 2013 foi a vez de Berlim, depois Dublin, Milão, Paris, Amesterdão, Viena em 2018 e Lausanne em 2019.

A edição deste ano — RDE2021 — termina em 11 de outubro, altura em que será anunciada a sessão anfitriã de 2022.