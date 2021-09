Em atualização

Uma semana depois do início da erupção do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma (Canárias), o rio de lava aumentou a velocidade no caminho para o mar e foi decretado o confinamento em quatro núcleos populacionais pelo risco de inalação de gases tóxicos.

A ordem foi dada de urgência, pela meia-noite (hora local), e implica que as pessoas nestes locais permaneçam fechadas dentro das suas casas com as portas e janelas bem fechadas até novas ordens, noticiou o jornal El País. O risco, neste caso, não é a lava diretamente, mas os gases tóxicos que se podem produzir quando a rocha fundida entrar em contacto com a água do mar.

O rio de lava, que se encontrava a cerca de quilómetro e meio do mar, aumentou a velocidade quando o braço de lava que jorrava para sul se juntou ao principal. O fluxo de lava aumentou a velocidade de avanço, mas o facto de a lava vir de uma profundidade maior (a cerca de 10 quilómetros) também faz com que a lava mais quente (cerca de 1.200 ºC) e mais fluída escorra mais depressa. Estima-se que a lava corra a 100 ou 200 metros por hora.

Os ventos em altitude têm espalhado as cinzas do vulcão mais longe do centro da erupção e a mudança dos ventos permitiu que a este da ilha, do lado oposto ao da erupção, seja possível ouvir as explosões.

Estima-se que 500 a 6oo edifícios de habitação, de uso agrícola ou industrial tenham sido destruídos até ao momento.