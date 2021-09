O défice das administrações públicas chegou ao final de agosto aos 6878 milhões de euros em contabilidade pública. Este valor representa um agravamento de 550 milhões de euros face ao mesmo período do ano passado que o Ministério das Finanças atribui ao prolongamento do prazo da entrega do IVA de agosto.

Nos primeiros oito meses do ano, a despesa subiu 5,1%, mais do que a receita que cresceu 4,7%, o que é explicado pelo facto referido antes. A despesa primária acelerou 6,5%, influenciada pelas medidas extraordinárias de apoio à economia e o reforço do Serviço Nacional de Saúde, refere o ministério de João Leão em comunicado.

Ainda de acordo com a mesma fonte, a despesa com medidas extraordinárias de apoio a empresas e famílias alcançou 4685 milhões de euros, o que representa um valor superior a executado em todo o ano de 2020.

Neste bolo destacam-se os apoios concedidos pela Segurança Social de 1489 milhões de euros que, segundo as Finanças, já ultrapassaram o valor orçamentado para 2021 (quase o dobro) de 776 milhões de euros. A maior fatia foi para apoiar o emprego, com 856 milhões de euros. Os apoios ao rendimento dos trabalhadores ascenderam a 380 milhões de euros. Já os subsídios por doença e isolamento profilático custaram 157 milhões.